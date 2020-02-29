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農糧署推食農教育　「國產稻米」及在地農特產作物為主要素材

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▲農糧署109年度食米學園計畫開始報名，讓小朋友從小體驗農業。（圖／農糧署提供）

▲農糧署109年度食米學園計畫開始報名，讓小朋友從小體驗農業。（圖／農糧署提供）

109年度推動食米學園計畫開跑，有意願參與之公立國民小學可於3月23日前郵寄(郵戳為憑)農糧署南區分署(當地辦事處)申請。為讓更多學校參與食米食農學園計畫，本年度安排3月12日上午9時10分假本分署1樓第1會議室辦理計畫說明會，並邀請108年度榮獲評鑑績優之高雄市大寮區大寮國小及榮獲在地創意獎之台南市東山區東山國小進行經驗分享與傳承，當天另有計畫申請、審查及核定流程與應注意事項說明。

▲農糧署109年度食米學園計畫開始報名，讓小朋友從小體驗農業。（圖／農糧署提供）

▲食米學園計畫讓小朋友下田耕作，手工將在地農產作物加工。（圖／農糧署提供）


農糧署南區分署表示，辦理食米教育推廣計畫的目的是以「國產稻米」及在地農特產作物為主要素材，整合學校、農會及農業改良場等各界資源，將食米教育、均衡營養攝取、校園食材採用三章一Q、農產品安全及生產追溯概念與地產地消等內容融入課程，由各校自行設計符合在地特色教案與體驗活動，以達向下紮根之功效，透過學校、家庭及社區之橫向連結，共同活絡在地食米消費量。

南區分署進一步說明，該分署近年來持續舉辦食米食農推廣體驗等活動，108年度計輔導16所學校辦理食米學園教育推廣課程，至少超過20,000位學童參與，看小農夫不畏烈日下田收割，親身體會到每一粒白米得來不易，從體驗過程中了解稻作生產、生活及生態等三生的功能與價值，進而培養學童喜愛米食及新興米食製品，將米飯融入健康的膳食習慣，促進飲食文化傳承，並接續過去的經驗及挑戰，爭取在全國發表計畫成果的機會，歡迎有興趣的公立國民小學於3月23日前提出申請

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