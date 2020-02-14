疫情影響外銷與國內買氣！　茂谷柑收購價下跌...原超過四分之一銷往大陸

▲茂谷柑 。（圖／台南區農業改良場提供）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，茂谷柑的銷售也受到波及。台中市農業局長蔡精強表示，目前進入茂谷產季，但受到新冠肺炎疫情影響，市場買氣不佳，茂谷柑收購價下跌，市府為此開拓東南亞及歐美外銷市場，拉高收購價格，以彌補農民的災損。

行政院農業委員會農糧署統計資料顯示，國內每年生產茂谷超過四分之一銷往中國大陸。然而大陸此次疫情嚴重，訂單全部停擺，國內市場買氣也因疫情不如預期。

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全台茂谷柑前幾大產地分別為，臺中東勢、雲林古坑、雲林斗六及嘉義大林，其中臺中東勢107年的茂谷柑生產總量達8453公噸，為全台之冠，依序為雲林古坑4357公噸、雲林斗六2606公噸及嘉義大林1429公噸。而台中茂谷柑種植面積約550公頃，年產量1萬711公噸，主要產地在東勢、和平、石岡、新社等地區。

蔡精強表示，近期接獲新加坡訂單60公噸，為幫助農民度過疫情災損，目前也積極與馬來西亞、印尼、文萊、加拿大等地洽談中。

農糧署在官網上表示，「茂谷柑富含維生素A、B、C、礦物質、膳食纖維及有機酸等，更富含有類黃酮素，為最佳之養生保健水果，目前正值產期，品質優良，營養豐富，食用方便，請消費者趁產季多加選購，除為自己的健康加分，也給辛勤的農民多一些鼓勵。」