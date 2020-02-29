蔓延49國了！WHO警告：新型冠狀病毒正前往每個國家的路上

▲萊恩博士（Mike Ryan）直言：快點做好準備。（圖／YouTube）

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新冠肺炎除了在大陸境內十分嚴峻之外，更蔓延到另外49國。世界衛生組織（WHO）宣布，將新冠肺炎疫情的全球風險由原本的「高」上調到「非常高」級別；召集人直言：「新冠病毒可能正在前往你們國家的路上。」

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）昨（28日）在記者會上宣布，大陸截至昨日上午，向世衛組織通知共78959確診，其中2791例死亡，不過最近1日內新增病例數位329例，創下1個多月來的最低數字。

▲WHO提升新冠肺炎的全球風險級別至「非常高」。（圖／WHO推特）

譚德塞也提供了大陸以外的其他國家統計數字，已有 49 個國家傳出病例，更有7個國家在這2天宣布發現新冠肺炎的首例，有：墨西哥、丹麥、愛沙尼亞、立陶宛、荷蘭、奈及利亞和冰島，累計已達 4351 例、死亡 67 例。不過譚德塞強調，大部分的確診病例可以查到接觸者或病例群，沒有病毒在社區中廣泛傳播的證據。

世界衛生組織已將冠肺炎的全球風險由原本的「高」上調到「非常高」級別，據《CNBC》報導，緊急小組召集人萊恩博士（Mike Ryan）也表示，各國政府須提高警戒、加強防疫措施：「醒醒吧！快點做好準備，新型冠狀病毒可能正在前往你們國家的路上。」

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