微博網紅貼行政院公文「每日可領10片口罩造謠」　刑事局籲勿轉傳可關三年

記者張君豪／台北報導

刑事警察局今天28日宣布接獲一起防疫假訊息情資，對岸網站一名微博主，粉絲數高達492萬人的網紅「孤烟暮蟬」微博主在27日晚間23時許在自己微博貼文貼出一張台灣行政院公告，結果這張署名行政院長蘇貞昌的公文：「從二月二十八日起、每位民眾憑健保卡可領10片口罩」不但公文用字有眾多簡體字，而且院長官銜用印也與台灣真實的公文不符，警方緊急調閱發文者IP發現確定來自大陸，研判大陸網軍想從境外干擾影響台方防疫工作，破壞民眾對政府的施政信心。

▲微博大陸網紅竟上傳偽造台灣行政院長蘇貞昌的公告聲稱即日起每人可領10片口罩，警方呼籲轉傳將觸法受重罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲微博大陸網紅上傳偽造台灣行政院長蘇貞昌的公告聲稱即日起每人可領10片口罩，公文中有簡體字，且院長官箴印文相當醜陋明顯是偽造。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，這個偽造台灣行政院公告，是大陸網友所偽造，警方復查IP係源自境外，且從用字遣詞如「婵」、「现」「于」等簡體字體，貼文者應確係大陸人士，試圖由境外影響我國防疫工作及民眾對政府的信心。

刑事局藉由公布此假訊息，呼籲台灣民眾切莫轉傳以免觸法，警方指出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」於今年2月25日經總統公布，其中第12條「哄抬價格或囤積而不應市銷售罪」、第13條「不遵行指示罪」及第14條「散播不實訊息罪」等，均已於109年2月27日生效，上揭行為於網站上貼文不實行政院公告將涉嫌違反散播不實訊息罪，將可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，罰則相當重，民眾切莫未經查證轉傳以免觸法。



警方呼籲：對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準。如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。

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