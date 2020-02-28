噁男百貨男廁「朝外露鳥」…被逮他硬扯「在上廁所啊」！網怨：又是他

▲花蓮一間百貨驚見露鳥俠。（圖／翻攝臉書「花蓮同鄉會」）

記者陳羿妏／採訪報導

花蓮一間百貨公司驚見露鳥俠！一名女網友在臉書社團「花蓮同鄉會」PO文「露鳥俠又出現了！」，指出百貨內出現一名男子會在男廁站在尿斗前，脫褲時故意把「角度向外」，讓經過的女性民眾看見，而這名男子就算被逮，也會辯稱「在上廁所」，而警方獲報到現場，也因為「廁所沒有監視器」無法以現行犯逮捕。

女網友提到，「聽說這個露鳥俠已經出沒很多年」，19日她的叔叔和堂妹到百貨時，在廁所遇到這位怪男，因為剛好2樓內衣後方的女廁沒人，變態就在這裡出沒，等待女生經過；女網友還說，「最近去這間百貨的廁所，不要單獨去，男子還是持續去，只是會被警衛趕走，若警衛沒看到他，讓他又進去，不就顧客都有危險」。

百貨的馮姓行銷處長接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，這名男子年約30多歲，時常躲男廁、身心障礙廁所內，等有女性經過時，刻意朝外露鳥，然而男子都是站在尿斗前，要說自己是在上廁所其實也不為過，而百貨當下雖立即請警方到場處理，但礙於廁所沒裝監視器，無法立刻逮捕，不過日後百貨會加強巡邏，警方也將增設臨時巡邏點，並持續調查追蹤。

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