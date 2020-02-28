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解放軍工業重地聚武漢　航母設計中心701研究所趕復工

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▲▼055型飛彈驅逐艦。（圖／路透社）

▲055型飛彈驅逐艦。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，大陸的復工時間推遲了好幾次，位於重災區武漢的701研究所，是大陸航空母艦、軍艦、兩棲登陸艦的設計中心，沒辦法讓研究所停擺那麼久，目前高層幹部已盡量讓產能恢復，積極讓船廠的相關工作可以順利部署，讓疫情帶來的影響降至最低。

701研究所建於1961年，是武漢船舶設計研究所的前身，承擔艦船總體研究、設計、開發的任務，尤其以艦船總體系統工程為重，也是唯一同時承擔水面、水下艦船總體研究設計的核心單位，055型飛彈驅逐艦（刃海級巡洋艦）就是在此設計、製造，所內有700多名研究人員，總員工突破1500名，在上海也設有分部。

中國工程院士朱英富就是出身於701研究所，曾擔任解放軍海軍驅逐艦「中華神盾」等3個型號戰艦的總設計師。綜合陸媒報導，701研究所還擁有亞洲一流的高標準弱磁實驗基地和大陸最深的室內現代化試驗水池，

由於封城命令來得突然，除了701研究所外，很多建廠在武漢的工廠也來不及應對，包括武漢航天基地、陸基導彈武器系統第四總體設計部，從海底的潛艇到飛天的導彈等軍工產業重鎮都在這裡，自從農曆年後，各廠都盡力讓運作機能恢復至原有的水準，不影響預定的作業。

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