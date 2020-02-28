鍾南山、李蘭娟旗下多間公司　陸網質疑發災難財...兩邊論戰！　　





▲大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

中國工程院院士鍾南山從新冠肺炎疫情初期就加入防疫作業，更曾「逆流」進入武漢了解疫情，在兩岸三地知名度更上一層樓，更獲得富士康聘請，擔任防疫及復工總顧問。其實，高齡83歲的鍾南山擁有3間公司，密切關聯公司達90家，身家也成為大陸網友討論焦點。

使用大陸國家中小企業發展基金研發的「天眼查」，可以查詢到大陸各企業的詳細資料。查詢後可見，鍾南山旗下擁有3間公司，包含廣州呼研所醫藥科技有限公司等，公司高階主管層合計有90間公司。

而鍾南山兒子鍾帷德8年前接受採訪的影片也被挖出來，鍾帷德當時講到小時候爸爸對他的教育相當嚴厲。但網友卻都聚焦在他腰間的「愛馬仕皮帶」，「愛馬仕皮帶好扎眼」、「兒子有點不樸素啊」、「估計真的是領導」。

但之後有網友呼籲放過鍾帷德，當時這部紀錄片拍攝的時候，新冠肺炎根本還沒出現，是在採訪如何對抗SARS。而且鍾帷德本身是廣州市第一人民醫院教授，主任醫師，博士生導師，國家級百千萬人才，因此，用一條愛馬仕皮帶，「買得起，也配得上」。

▲鍾南山兒子鍾帷德。（圖／翻攝自中國人物誌）

而另外一位抗疫領導人物「李蘭娟」，同樣也站上了風口浪尖。她於4日率先公佈團隊發現阿比多爾、達蘆那韋在體外實驗中對新冠病毒有抑制作用。建議將以上兩種藥物列入國家衛健委「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）」。

隨後一篇自媒體文章《李蘭娟院士重磅推薦新藥為其兒子名下公司出品，只經過體外細胞初步測試》，被質疑是在幫兒子賣藥，大發災難財。文中稱，「阿比朵爾」和「達蘆那韋」2個藥物是杭州華卓資訊科技等機構的研究成果；杭州華卓公司董事長為鄭傑、李蘭娟為董事；鄭傑為李蘭娟的兒子。

但實際上在大陸國家藥監局查詢，有多家企業都在生產「阿比朵爾」和「達蘆那韋」兩種藥物，而這些公司中均沒有鄭傑的杭州華卓資訊科技公司。但李蘭娟有12家公司，兒子鄭傑擁有78家公司。

有自媒體則為鍾南山、李蘭娟說話，「仿佛我們醫生就應該接受貧困。殊不知，無私不是醫生的天職，治病救人才是」，醫生是一個職業，一個工作，拋開這個角色之外，他們一樣有成家立業、贍養父母、撫養子女的壓力，也同樣不是租房就是背負着高額的房貸，也一樣對生活質量有所追求。

▲李蘭娟(右)與兒子鄭傑(左)。（圖／翻攝時代周報）