找不到感染源！美國出現首例無旅遊史患者確診　CDC︰恐有社區感染

▲美國第60例確診感染者近期沒有國外旅遊史，也沒有接觸任何一名冠狀病毒疾病確診病例。（圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山26日專電

北加州索拉諾郡（Solano County）一位居民確診武漢肺炎，成為美國第60例確診病例，因目前找不到感染源，恐成為美國第一起社區感染案例。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，美國第60例確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的病患近期沒有國外旅遊史，也沒有接觸任何一名冠狀病毒疾病確診病例。目前這名病患由加州沙加緬度郡（Sacramento County）的醫院負責治療。

索拉諾郡位於沙加緬度西邊不到一小時車程處。

美國確診60例中，曾有兩起人傳人案例，一例在北加州聖貝尼托郡（San Benito County），另一例在芝加哥，都是家庭內感染，且傳染源有武漢旅遊史。

CDC指出，今天新增的這起疑似社區感染病例是美國境內的第15例確診病例，而從「鑽石公主號」遊輪返美的民眾中確診人數又增加2例，成為42例，加上先前武漢撤僑班機有3例確診，這使得全美總計確診數增加為60例。

疑似冠狀病毒疾病人傳人的狀況拉高了北加州社區、學校和辦公室對於冠狀病毒疾病保持警戒。（編輯：周永捷）1090227