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德夫妻「參加狂歡節+遊荷蘭10天」確診　接觸1軍人也染疫

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,德國。（圖／路透）

▲德國夫妻參加狂歡節後發病，上班、就醫地點全封閉。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情逐漸在歐洲擴散，德國確診數達27例，當地官員證實，其中一名確診的夫妻曾參加狂歡節活動，並在發病前10天至荷蘭旅遊。目前妻子任職的幼稚院，以及先生去過的兩間診所，都已經關閉，兩人居住的區域也被要求不要進行大型活動。德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）日前也表示，新冠病毒已進入歐洲，但仍不考慮關閉國界。

《路透社》報導指出，德國一對住在海因斯貝格（Heinsberg）的夫妻，確認感染新冠肺炎，其中47歲的先生病情嚴重，必須依靠呼吸器，而46歲的妻子症狀則較輕。不過官方也證實，2人曾經參與加倫格里希（Langbroich）村的狂歡節活動，並在發病前10天到荷蘭旅行；另外也有一名與其接觸過的德國空軍證實確診，該國累積確診數達27例。

目前當地政府正全力清查可能接觸的人數，並要求當地居民取消大型集會活動。另外，確診的妻子為一名幼稚園老師，所以任職的幼稚園也準備關閉至下周，丈夫先前去過的兩間診所也暫時關閉。

德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）向美聯社表示，目前德國的疫情才剛開始，政府已經在26日成立緊急工作小組。斯潘強調，德國已經針對可能爆發的疫情做好了最大限度的準備，為改善對病毒的認識、研發更好的疫苗，將為研究機構增加財政資助。

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