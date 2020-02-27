快訊／名車墳場！BMW衝進烏鰡池滅頂　2週前才水葬550萬賓利

▲小坪頂一處烏鰡池2週內接連有賓利及BMW在此滅頂。（圖／翻攝自臉書小坪頂烏鰡池、記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區小坪頂路口的釣魚池，27日凌晨6時許突然一輛BMW衝入池內，陳姓駕駛（21歲）因為在車內吸菸所以有開天窗，入水後趕緊從天窗處逃生，他初步表示是因為疲勞駕駛，加上過彎處轉錯方向，才會駕駛BMW衝入烏鰡魚池內，警方獲報後到場通報業者將轎車吊起，所幸駕駛僅有手臂輕微擦傷，並無酒駕情形。

而其實同一個魚池，在2週前才剛水葬掉一台550萬元的賓利名車，當時吳姓駕駛行進間邊開車邊抽菸，在經過該路口時分心要熄菸，不料一時未注意，整輛車就往右邊開衝進釣魚池內，與一整池烏鰡魚共舞，而正巧1名薇閣中學的英文老師經過，隨即跳下水協助男子脫困，該名男子上岸後也頻頻對英文老師道謝。

▼南非籍的英文老師，當時發現賓利車墜魚池又有人在水中待救，緊急下水救人。（圖／Johan提供）



來台12年在薇閣中學擔任英文老師長達4年的南非籍男子Johan表示，13日當天帶著妻小準備前往保母家時，發現賓利車泡在水裡面，當時以為是前幾天掉進去，結果告知妻子上前查看，才發現吳姓駕駛泡在水中揮手。

Johan獲悉後脫去身上衣物，準備跳下水營救對方，對方也隨即從車子上方的天窗爬出來，因為不會講中文，所以透過妻子翻譯「可以自己游過來」，但對方說不行，Johan認為水應該很深，情急之下便往魚池跳下救人。

Johan回憶，當時下水後接觸到吳姓駕駛，2人拉著車邊往岸邊游去，最後有人朝池內丟擲泳圈協助，2人才順利拉著游泳圈上岸獲救，而吳姓駕駛上岸後也相當感謝Johan協助，不斷連聲道謝。

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▼價值550萬元的賓利名車衝進烏鰡池內滅頂後拖出。（圖／記者陳豐德翻攝）

