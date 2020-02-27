少女呆坐4樓陽台欲輕生　警「箭步熊抱救命」…她痛哭用頭猛撞牆

記者陳豐德／新北報導

「小姐！小姐！妳要幹什麼？快點下來！」淡水警方將坐在4樓女兒牆的許姓少女一把抱了下來，她情緒仍然激動地不停哭喊，並用頭猛撞牆壁，員警除了不斷安撫情緒，更利用自己身體圈住少女不再自殘，一旁的母親看得既焦急又心疼，最後在家屬同意下將少女送醫治療，離去前，少女母親頻頻向警方道謝即時將女兒從鬼門關救回來。

▲淡水少女因憂鬱坐在4樓陽台上想輕生，被員警熊抱一把救下。（圖／記者陳豐德翻攝）



淡水竹圍派出所警員吳建龍20日下午3時許許獲報，指稱有1名女子獨自坐在大樓4樓女兒牆上，員警打開安全門時，發現女子雙腳懸在空中，立即一個箭步上前將她抱了下來，女子情緒依然激動地不時哭喊不想活了，一旁的母親看見女兒在員警懷裡又哭又鬧，只能焦急心疼的安撫著，直到救護人員到場，幾經討論後，在母親同意下將女子送醫治療，避免一樁憾事發生。

少女母親表示女兒近年患有憂鬱症，之前也曾因病症發作從住家2樓跳樓輕生，幸好當時有雨遮減緩衝擊，只受到皮肉傷，但是今天女兒在心理諮商後，卻突然情緒失控，獨自跑到4樓陽臺揚言跳樓輕生，幸好員警及時趕到搶救女兒寶貴生命。

春天季節轉換大，是憂鬱症的好發期，警方呼籲病友應聽從醫師的叮嚀按時服藥，心情煩悶時多找親友聊天或戶外散心，千萬要珍愛生命，自殺不能解決問題。勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，不要因一時想不開，造成終身遺憾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼救護人員趕抵將少女強制就醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

【更多新聞】

►影／蘆洲5屁少騎車亂按喇叭挑釁 惹上「7球友」把他們當球打

►影／林口騎士遇死劫 超車後失控遭大貨車輾「臟器外露」慘死

►影／消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴