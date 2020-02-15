影／救援一瞬間！熄菸分心550萬賓利衝烏鰡池　薇閣外籍師跳下水搶命

記者陳豐德、邱中岳／台北報導

淡水區1名男子駕駛價值約550萬的賓利轎車，因開車抽菸分神，整輛車竟衝進一旁的烏鰡池，而正巧1名薇閣中學的英文老師經過，隨即跳下水協助男子脫困，該名男子上岸後也頻頻對英文老師道謝。

據了解，46歲的吳姓駕駛，開著價值約550萬的賓利名車Continental Flying Spur，當時行經淡水區行坪頂三叉路時，因分神要熄菸未注意前方路況，整台車就直接衝進一旁魚池，所幸男子在47歲的英文老師Johan協助下脫困。

▲南非籍的英文老師，當時發現賓利車墜落魚池又有人在水中待救，緊急下水救人。（圖／Johan提供）

來台12年在薇閣中學擔任英文老師長達4年的南非籍男子Johan表示，13日當天帶著妻小準備前往保母家時，發現賓利車泡在水裡面，當時以為是前幾天掉進去，結果告知妻子上前查看，才發現吳姓駕駛泡在水中揮手。

▲薇閣中學外籍英文老師見賓利駕駛受困魚池，緊急跳下水救人。（圖／記者邱中岳攝）

Johan獲悉後脫去身上衣物，準備跳下水營救對方，對方也隨即從車子上方的天窗爬出來，因為不會講中文，所以透過妻子翻譯「可以自己游過來」，但對方說不行，Johan認為水應該很深，情急之下便往魚池跳下救人。

▲Johan當時認為情況危急，緊急跳下水救人，事後有民眾也丟泳圈協助2人上岸。（圖／Johan提供）

Johan回憶，當時下水後接觸到吳姓駕駛，2人拉著車邊往岸邊游去，最後有人朝池內丟擲泳圈協助，2人才順利拉著游泳圈上岸獲救，而吳姓駕駛上岸後也相當感謝Johan協助，不斷連聲道謝。

Johan說，為了救人也不管是甚麼車款就直接跳下水，事後才知道這台車是價值550萬的賓利名車 Continental Flying Spur，直言「每個人都知道這個車子的貴重程度」。

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