醫事人員出國禁令遭批「無法源依據」　醫事司回應了！

▲衛福部醫事司石崇良司長。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒全球，中央流行疫情指揮中心公布醫事人員出國限制，台北市醫師職業工會表示，出國禁令賦予醫院過大權力，加上無法源依據，補助恐成空頭支票。對此，醫事司司長石崇良回應，早上的會議沒有詳細討論法源，最後公告時，會選擇最適當的法律依據。

中央流行疫情指揮中心今（27）日召集醫事人員團體與工會團體開會，討論新冠肺炎期間醫事人員出國禁令，最新規定出爐，適用對象除了醫事人員外，另新增社工人員，而紓困條例補償，也不限第一二三級限制地區，只要因配合防疫取消出國所導致損失都能予以補助或補償。

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石崇良先前提到，醫事人員出國限制，法源依據以《醫療法》與《醫師法》為主，但遭工會批評，醫療法只能規範醫院，醫師法也只能規範醫師，對於護理人員等其他醫事人員並不適用，就算取消出國，補償恐難以申請。

對此，石崇良表示，醫事人員出國規定主要考量到法律上有多條法律適用，最後公告時，會選擇適當的法律依據。由於法源涉及後續補償獲補助，也正在擬定相關辦法去研訂，由於辦法還在研擬中，無法馬上告訴大眾，補償或是補助適用哪一個辦法，但都是在遵守法律前提下執行。