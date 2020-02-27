　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫事人員出國禁令遭批「無法源依據」　醫事司回應了！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲衛福部醫事司石崇良司長出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部醫事司石崇良司長。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒全球，中央流行疫情指揮中心公布醫事人員出國限制，台北市醫師職業工會表示，出國禁令賦予醫院過大權力，加上無法源依據，補助恐成空頭支票。對此，醫事司司長石崇良回應，早上的會議沒有詳細討論法源，最後公告時，會選擇最適當的法律依據。

中央流行疫情指揮中心今（27）日召集醫事人員團體與工會團體開會，討論新冠肺炎期間醫事人員出國禁令，最新規定出爐，適用對象除了醫事人員外，另新增社工人員，而紓困條例補償，也不限第一二三級限制地區，只要因配合防疫取消出國所導致損失都能予以補助或補償。

請繼續往下閱讀...

石崇良先前提到，醫事人員出國限制，法源依據以《醫療法》與《醫師法》為主，但遭工會批評，醫療法只能規範醫院，醫師法也只能規範醫師，對於護理人員等其他醫事人員並不適用，就算取消出國，補償恐難以申請。

對此，石崇良表示，醫事人員出國規定主要考量到法律上有多條法律適用，最後公告時，會選擇適當的法律依據。由於法源涉及後續補償獲補助，也正在擬定相關辦法去研訂，由於辦法還在研擬中，無法馬上告訴大眾，補償或是補助適用哪一個辦法，但都是在遵守法律前提下執行。

ET快訊
發燒就拒載！國道客運明起防疫升級　乘客搭車前需量體溫、戴口罩
破千激增！南韓「新增171確診」全境累計1766人染新冠肺炎
王思平閃婚牙醫男友！甜蜜認「我是李太太了」
陳時中證實和顏清標通過電話！談大甲媽遶境延期：明白他的為難
取消出國就能申請補償！醫事人員出國禁令「社工師也適用」
印尼看護工染疫時序表曝！兩段醫院照顧「接觸者171人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診看護2/18搭火車路徑曝光！行經樹林、板橋站「全程都有戴口罩」

遶境延期！徐國勇赴拱天宮感謝媽祖庇蔭「瘟疫遠離，進香繼續」

改道！228連假返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有封閉

限量特價「平均每條10元」！好市多萬用神布「補貨就秒殺」：結帳台一片黃

清明連假遊宜蘭　葛瑪蘭提供宜蘭區全票最低81折優惠

居家隔離14天…他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解：有送飯，還能幫倒垃圾

大甲媽祖遶境延期！　指揮中心將對「大型集會活動」訂指引

貪吃時必讀的減肥毒雞湯！　「你連體重都控制不了，還談什麼自律」

讓「陳時中沮喪落淚」的台商將出院！　目前9例解隔離、23人住院中

北投妹買到「衛生棉口罩」糗歪　網暴動曝「N95等級高檔貨」：超賺的

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

確診看護2/18搭火車路徑曝光！行經樹林、板橋站「全程都有戴口罩」

遶境延期！徐國勇赴拱天宮感謝媽祖庇蔭「瘟疫遠離，進香繼續」

改道！228連假返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有封閉

限量特價「平均每條10元」！好市多萬用神布「補貨就秒殺」：結帳台一片黃

清明連假遊宜蘭　葛瑪蘭提供宜蘭區全票最低81折優惠

居家隔離14天…他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解：有送飯，還能幫倒垃圾

大甲媽祖遶境延期！　指揮中心將對「大型集會活動」訂指引

貪吃時必讀的減肥毒雞湯！　「你連體重都控制不了，還談什麼自律」

讓「陳時中沮喪落淚」的台商將出院！　目前9例解隔離、23人住院中

北投妹買到「衛生棉口罩」糗歪　網暴動曝「N95等級高檔貨」：超賺的

李文亮去世當天　有公司搶註冊「李文亮」商標

不甩川普邀約！杜特蒂堅持不赴美：菲律賓不需美國也能活

確診看護2/18搭火車路徑曝光！行經樹林、板橋站「全程都有戴口罩」

找不到感染源！美國出現首例無旅遊史患者確診　CDC︰恐有社區感染

老翁冠狀動脈嚴重阻塞差點丟命　冠狀動脈支架置放術解除危機

遶境延期！徐國勇赴拱天宮感謝媽祖庇蔭「瘟疫遠離，進香繼續」

不靠區間測速！日本高速公路導入「語音警報系統」事故有效減少

台景氣燈號連三綠　領先指標連續2個月緩跌

如何解決國民黨財政問題？　郝龍斌建議從4點著手

高市開春第一賣　祭10筆精華土地、總底價13.7億

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

新加坡「超強對策」回應台口罩禁令

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐下周濕冷降雨更明顯

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

北東明高溫掉7°C！228連假天氣懶人包

快訊／白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期

確診印尼看護2醫院趴趴走　抖音直播高調洩密

已跟媽祖上香稟告延期　顏清標證實了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面