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王毅：韓國的困難就是我們的困難　中方願提供必要幫助

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▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，日、韓等鄰國都受到影響。大陸外交部部長王毅分別和兩國外長通電話，希望鄰居之間守望相助。王毅指出，「韓國的困難就是我們的困難，中方願向韓方提供必要幫助」。而在日本方面，王毅則表示，大陸先前已提供必要醫療防護物資，之後也會盡力幫助，並且雙方專家進一步交流。

王毅26日晚間與南韓外長康京和通電話表示，近來韓國疫情加劇，中方感同身受，願向韓方提供必要幫助，支持韓國政府和人民抗擊疫情。雙方可建立健全外交、衛生、疾控等對口部門溝通交流機制，及時通報各自採取的政策舉措，開展疫情防控、醫療救治、藥物疫苗研發等方面合作。

康京和表示，新冠肺炎疫情發生以來，韓中兩國一直相互支持，相互幫助，共同抗擊疫情。康介紹了韓方應對韓國內疫情舉措，表示韓國政府已啟動最高級別響應，文在寅總統親臨一線視察指導。近日確診數量上升較快事出有因。韓方有信心控制疫情進一步擴散，希望繼續同中方加強溝通與合作，共同應對挑戰。

▲▼ 南韓外交部長康京和。（圖／路透社）

▲ 南韓外交部長康京和。（圖／路透社）

另外王毅當天晚上也與日本外相茂木敏充通電話。王毅通報了中方新冠肺炎疫情防控的最新進展，表示形勢已呈現穩步向好態勢，同時仍然複雜嚴峻。中方同樣關注日本國內的疫情，已根據日方需求提供了必要醫療防護物資，今後如日方有需要，中方願繼續提供力所能及的幫助。雙方可進一步加強對口部門和專家層面交流，密切疫情防控、醫療救治、藥物疫苗研發等領域合作，並積極探討在多邊框架下加強國際公共衛生合作。

茂木敏充說，日方對新冠肺炎疫情對中方造成的困難和損失再次表示誠摯慰問，期待在中方舉國上下努力下，疫情能夠盡快平息。日本作為中國的友鄰，願繼續提供最大限度的合作。日方感謝中方提供醫療物資，贊同日中作為世界重要經濟體，要共同維護正常經貿合作，確保全球產業鏈、供應鏈穩定。

茂木介紹了日本國內新冠肺炎疫情，表示日本多地出現散發確診病例，部分地區小規模傳播，尚無大規模擴散。今後兩週對防範疫情擴大至關重要，日本政府已製定應對方針，將釆取萬全之策防止疫情蔓延。希望日中雙方繼續共享信息，加強溝通與合作。

▲▼ 日本經濟產業大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

 
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