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急診病人出院居家照護　奇美醫：提供病人另外的選擇

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▲奇美醫學中心提供急診病人出院居家照護，讓病人有另外的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心提供急診病人出院居家照護，讓病人有另外的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心以病人為中心，2014年獲得遠見雜誌推薦醫療服務類第1名，而「全人為中心」的照護，就是從病人踏入急診開始，就能接受完善的後續整合及醫療照護，不僅待床死亡率下降，住院後6小時及24小時轉加護病房比例下降，病人滿意度高，也連續得到醫策會4年國家品質標章（SNQ）肯定。

奇美醫學中心全人醫療科主任林高章指出，早在2012年，奇美醫學中心於急診設置全人醫療科，和急診共同照護急性待床住院病人。過去7年實施成效良好，全人科也從5位增加到9位醫師，涵蓋多數內科次專科，對於病人住院前之照護，發揮了作用，不僅讓病人及家屬安心，住院後也讓接手醫師能得心應手，延續治療。然而即便進入2020年急診壅擠仍然嚴重，等待住院人數及時間不減反增，不論如何努力提高效率或加速出院流程，也難以改善。因而一個創新打破傳統的照護模式於焉形成。

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▲奇美醫學中心提供急診病人出院居家照護，讓病人有另外的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林高章舉例案指出，68歲陳女士，腦中風合併糖尿病、高血脂、及尿道感染，多次進出醫院，這次也是感染才剛出院3天，又因發燒、喘再入急診。醫師診斷後認為肺炎合併積水，建議抽水及住院，面對如此折騰，家屬也不知所措，滿身疲憊，吁噓嘆氣，再次簽下住院同意書，惟病人中風後吃東西容易嗆咳，每次住院都造成全家步調大亂，照護者也經常累倒，要聘請看護負擔太大，要轉到機構病人又不願意。當醫師建議要再住院，這次病人猶豫了…。

▲奇美醫學中心提供急診病人出院居家照護，讓病人有另外的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這類病人少說每天急診都會遇上幾個。常規作法是，醫師確診後安排住院（病床難求可能要等個1-2天），如不想住院就要辦理自動出院，小小感染，卻讓全家大大疲於奔命；花錢事小，是否又要住院才是兩難，而每次住院後，又憂慮增加病人感染機會，這個就是為何急診想要推展急診出院居家照護的原因。

林高章主任說明指出，「急診病人出院居家照護」，簡單的說，就是把急性治療病人，經過適當處置或待床期間病況好轉後，搬到病人家。概念源自於在宅醫療之銜接照護。但對於急性病人返家接受「在宅居家照護」，必須要有全盤的規劃，專業的評估，以及跨團隊的合作，以免誤判放行或延誤治療。此部分不同於傳統在宅醫療以穩定病人為主。

▲奇美醫學中心提供急診病人出院居家照護，讓病人有另外的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心「急診出院-居家照護」，由首席醫療副院長林宏榮發起，急診醫學部部長許建清籌組，結合全人醫療科、老年醫學科、急診醫學部、護理部，及個案管理專師等共同組成，讓急診病人經過適當處置或待床期間病況好轉後，可以返家不需住院。藉由評估、溝通、聯繫、訪視、治療達到目的，必要時轉回急診再做處置。對於不想住院的急性病人、或反覆感染者、或照護因素相關者，提供病人另外的選擇。將治療場所轉回家裡，其實是許多病人的希望，只是制度面、醫療面如何配合是一大考驗，畢竟熟悉的環境加快復原速度，院內感染也不會發生。

▲奇美醫學中心提供急診病人出院居家照護，讓病人有另外的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心委派經驗豐富的老年醫學科醫師洪尚平，及全人醫療科李瑞琦個案管理師，來負責收案及追蹤訪視照護，以急診急症病人不需住院者為優先，希望創新模式能達到減少壅擠，減少穩定病人住院，提高在宅治療，減少反覆感染，減少家屬奔波，提高病人舒適度。

試行之初排除幾個條件：1、病人及家屬無意願者；2、車程太遠或已在養護機構者；3、明顯需要住院或針劑注射者；4、不符合認知功能障礙或行動不便者。急診全人居家小組會在醫療後援無虞下，去做對病人有利的醫療及照護嘗試。

林高章主任強調，「春江水暖鴨先知」，醫療是否需要轉型，臨床單位最知道，面臨必要的抉擇，奇美人都有擔當先驅創新的勇氣，希望提供病人另外的選擇。

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