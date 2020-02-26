武漢封城如「大型監獄」！居民夜半開窗「淒厲嘶吼」　網嘆：根本煉獄

▲網路上曝光一段疑似武漢當地的社區大樓，深夜時分卻燈火通明，還伴隨陣陣淒厲吶喊、嘶吼聲。（圖／翻攝YouTube）

圖文／CTWANT

大陸因為新冠肺炎快速蔓延，被視為是病毒起源地的湖北省武漢市，宣布「封城」至今已經逾一個月，由於當地政府嚴格控管居民出入自由，現在的武漢市猶如一座靜止運作的空城。但最近有一段在武漢當地拍攝的影片曝光，片中記錄著武漢當地一處大樓社區，在寂靜深夜卻燈火通明，且傳來此起彼落的淒厲尖叫嘶吼聲，疑似因為當地居民受不了長期因疫情被關在家，瀕臨崩潰，無言吶喊。

綜合大陸媒體報導，武漢市因新冠肺炎疫情關係，當地居民受封城被嚴格管制關在家中。而有一名大陸網友，就在網上PO出一段以「武漢封閉時間已達人類能承受的極限」為標題的影片。影片中可見，疑似是武漢的一處社區，在應該要熟睡的深夜時分，大樓卻燈火通明，推開窗戶，竟可聽到從四面八方傳來各種淒厲又崩潰的尖叫聲，此起彼落的淒厲吶喊、嘶吼，深夜時分響徹天際，令人頭皮發麻。

這部影片的拍攝者，邊拍還邊「叮嚀」在社區吶喊發洩的居民們，吼叫時不要把頭伸出去窗戶外，因為「樓上樓下都是唾沫」，容易有感染風險。而影片曝光後，引發網友們熱議，大家紛紛覺得「好可怕」、「根本人間煉獄」、「毛骨悚然」，也有人覺得武漢已變成大型監獄，居民身心壓力大到，正瀕臨崩潰邊緣。

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