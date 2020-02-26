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京站小碧潭3/3試營運開門見客　30間美食品牌大公開

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▲京站,新店,小碧潭,IKEA。（圖／京站提供、翻攝各餐廳官方粉絲團）

▲京站與IKEA同棟的小碧潭店，將在3／3試營運正式見客。（圖／京站提供、翻攝各餐廳官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

繼IKEA新店店去年5月在小碧潭開幕後，位於同棟5樓的京站小碧潭終於要正式開幕啦！以「延伸出來的第二餐桌」為主題，要提供新店在地民眾另一個「食的場域」，預計3／3試營運，3／6正式開幕，共有30間美食品牌，每天輪流吃一家可以吃1個月！

京站小碧潭從去年年底就傳出要開始營運，終於在3／3要正式開門見客，其賣場約4500坪，共有10間主題餐廳，以及1200坪大小、共600個座位的美食街，引進16間在地與異國料理進駐。

主題餐廳包括港式煲仔飯「維記茶餐廳」、泰式料理「心泰」2間百貨獨家餐廳，以及現在仍火熱的「屋莎鬆餅屋」、「開飯川食堂」、義大利菜「樂尼尼」、日式豬排飯「杏子」、時尚燒肉「YKNK Club」、平價牛排「鐵火牛排」、韓式料理「豆腐村」與日式壽喜燒「Mo-Mo-Paradise」。

▲京站,新店,小碧潭,IKEA。（圖／京站提供、翻攝各餐廳官方粉絲團）

▲心泰泰式料理。

美食街則有3間百貨獨家店，包括木柵「江記水盆羊肉」、強調健康料理義大利麵「TASTY PASTA」，以及天然蔬菜食材果汁「HEJ HEJ」，其他包括段純真牛肉麵、Rice Cafe杓文字日式丼飯、美威鮭魚、八幡赤野蛋包飯、小湯匙泰式料理、雪嶽山韓式料理、和田火鍋料理、微兜輕食鬆餅、21 Plus原味烤雞、新巴黎滷味、葡吉手工包子、廣安階台灣甜品與喫茶趣。

另外還有主打甜點輕食的精緻甜點「金月笈食」、Baskin Robbins 31冰淇淋、八月堂可頌與台灣山崎麵包Yamazaki。

▲京站,新店,小碧潭,IKEA。（圖／京站提供、翻攝各餐廳官方粉絲團）

▲金月笈食的草莓大福。

除了40間美食品牌之外，還進駐部分生活選物約10間店，提供有機生鮮超市「心樸市集」、家居家電「恆隆行」、「好感生活」等，還有咖樂迪咖啡廣場、OWNDAYS眼鏡也進駐。

京站表示為深化在地客層，推出小碧潭店獨有的「森林。食光 CLUB」美食儲值卡以及「小Q卡」專屬會員服務，在開幕期間推出持「森林。食光 CLUB」儲值滿3,000元，就加贈美食68折券，而「小Q卡」則針對6歲至15歲孩童學生使用者，可進入專屬的Kids Lounge，內有公共閱覽區、課業交流包廂、遊樂區和獨立用餐區，還提供便當訂購服務。

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