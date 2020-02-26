防疫量體溫　桃議員黃家齊質詢：已有學校改請家長做

▲市議員黃家齊指出，開學第一天各校都落實量體溫，但第二天卻有學校已改請學生在家自主量體溫。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民進黨籍市議員黃家齊26日指出，25日是開學第一天，各校都落實為小朋友們量體溫，但第二天卻有學校已改請學生在家自主量體溫。黃家齊說，並非每個家庭都會確實遵守規定、而有的家長太忙疏忽了，恐將造成防疫疏失！因此，他認為各校仍應每日主動幫孩子量體溫，要求教育局說清楚操作SOP？

教育局長高安邦表示，開學後各校每日都必須主動幫學生測量體溫，不會放任家庭自理，目前各校因額溫槍數量不足，原則上只有早上進校、傍晚離校才會各量一次，一日兩次。黃家齊同時也建議教育局應公布稽查114家補習班的防疫準備狀況，讓家長了解有那些補習班通過查核、或仍需改善，才能減少家長的擔憂，也建立對政府防疫稽查工作的信心。

▲市議員黃婉如要求各校落實為學生量體溫。（圖／記者楊淑媛翻攝）

桃園市議會26日臨時會進行專案報告，由衛生局長王文彥進行10分鐘的防疫報告，包括國民黨籍市議員張桂棉、黃婉如、舒翠玲、黃敬平及民進黨籍市議員蔡永芳、彭俊豪、陳雅倫等多名議員，紛紛提出有關兒童口罩供應是否充足、口罩是否能重覆使用？等質詢，要求重視。

衛生局長王文彥指出，27日開始兒童口罩每天都可以買，至於網路瘋傳，使用過後的口罩只要曬曬太陽、或者高溫水煮曬乾後，即可重複使用？王文彥說，那些都是錯誤訊息，將對用什麼正確方法可以讓口罩重覆使用，日內拍成錄影帶放在衛生局網站上，供市民參考。

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