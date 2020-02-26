社區人員上門量體溫...見71歲老人死亡家中！　6歲童：爺爺說外面有病毒

▲爺爺去世，6歲童獨自在家中守著。（圖／翻攝自封面新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北十堰市日前發生一起死亡案件，張灣區某社區人員24日在為住戶測量體溫時，發現其中一戶住家竟有屍體。據悉，死者是一名71歲的譚姓男子，只剩其6歲孫獨自一人在家中。該名男孩事後坦言，「爺爺說外面有病毒，不能出去」。

據《紅星新聞》報導，張灣區委宣傳部昨（25）日對外證實，社區工作人員24日上門排查時，發現譚男死於家中，且家裡還有一名6歲的孫子；目前，公安、法醫已經介入調查。

報導指出，一名48歲的社區醫院工作人員表示，事發當天下午，他們正進行社區排查量體溫，到譚男家時，一名6歲男童來開門，隨後，工作人員進門就發現譚男已經去世。對於爺爺去世一事，為何不對外求助，6歲童則坦言，「爺爺說外面有病毒，所以不能出去。」

▲網友指出，法醫鑑定譚男已死亡3天。（圖／翻攝自紅星新聞）

消息曝光後，有網友在微博表示，據法醫說法，該名71歲老人已在家中去世3天，引起熱議。對此，張灣區委宣傳部副部長郭瑞兵表示，這說法不太可能，因為張灣區實行管制，社區人員每天都會上門追查居民的身體狀況，而這位老人是東風公司退休員工，他患有長年的基礎性疾病，這些都有記錄下來。

郭瑞兵表示，關於潭男的死亡時間和原因正在鑑定中，並非新冠肺炎患者，其兒子在廣西暫無法回家，已委託街道、社區處理老人的善後事宜。此外，他也提到，「目前正在和孩子的父親溝通，小孩已經交由社區工作人員帶回家照顧，孩子身體情況都挺好的。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！



▼譚男死亡報告。（圖／翻攝自封面新聞）