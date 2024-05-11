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今天衝了！　頂呱呱「2大夯品買1送1」爽吃2天

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱2大人氣夯品限時2天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」祭出限時2天「2大人氣夯品買1送1」優惠，有地瓜薯條、雞脖子任挑任選，趕緊衝吃一波。另，麥當勞全球版APP本周也有7大優惠券等領，通通不能放過。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲招牌地瓜薯條也可享買1送1。

頂呱呱今（11）日、明（12）日限時2天於全門市推出「2大人氣夯品同品項買1送1」優惠，優惠品項包括「地瓜薯條（原價60元）」、「雞脖子（原價80元）」，每人限購2組，其中，地瓜薯條是使用台農57號黃心地瓜，搭配秘制頂呱呱風味粉，台味十足，而「雞脖子」扎實飽滿，深受許多老饕喜愛，把握機會吃。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP最新7大優惠券限時開吃。（圖／業者提供）

另，麥當勞全球版APP也祭出最新7大優惠券，早餐時段限定有「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅」，再來要搶「單點大薯買1送1」、「單點雙層牛肉吉事堡送小薯」、「單點麥脆雞腿1塊（原味／辣味）送中杯可樂」、「6塊原味麥克雞塊套餐現折15元」，使用期限至5月12日止。

加碼領99元超省晚餐優惠券，至5月12日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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