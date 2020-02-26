　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／萬金石馬拉松315如期舉行　參加人數「砍半」6千人退賽

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ 因應新冠肺炎防疫　萬金石馬拉松如期舉行...取消中港澳選手參賽資格。（圖／新北市體育處提供）

▲ 2020萬金石馬拉松照常舉行。（圖／新北市體育處提供）

記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，新北市政府體育處於15日公告，2020年新北市萬金石馬拉松將如期於3月15日舉行，目前仍是朝照常舉行方向，但主辦單位已有應變防疫措施，賽場個出入口嚴格量體溫，已取消中、港、澳、韓選手參賽資格，目前參加人數「砍半」剩下6千人。

針對萬金石是否舉行，新北市政府體育處目前仍朝舉辦方向籌劃，原本報名人數約1萬2千人，根據統計，照常參賽者僅剩6千人，取消者包含被取消資格的中、港、澳、韓選手，以及自行退賽者，由於疫情為不可抗力因素，參加者可選擇退費或保留資格至下一屆。

據了解，萬金石馬拉松舉辦的當天將會增加批次出發，減少出發聚集人數，並嚴格管控選手出入場，做好分流及確實體溫量測，也會取消所有飲食攤位，除此之外，主辦單位將為取消動員延途加油團，若非報名選手也建議不要到場。

體育處表示，依中央流行疫情指揮中心規定，目前臺灣並未傳出新冠肺炎社區感染病例，因此大型戶外活動可照常舉行。當天除了賽事當天會場及賽道環境將不定時消毒。

同時，各管制出入口及上接駁車前實施體溫測量，超過37.5℃者將「取消參賽資格」，並取消中、港、澳、韓報名選手參賽資格及運動博覽會室內活動，補給站食物則改單包裝、熟食及水果用杯裝。此外，因疫情無法參賽的選手，可至萬金石馬拉松報名系統申請保留2021年參賽權，不需另行繳費。

萬金石防疫措施：
1. 取消室內運動博覽會，親自報到領取物資改市民廣場戶外領取。
2. 取消開幕典禮
3. 取消集合熱身
4. 取消現場領成績
5. 取消會場熱食
6. 擴增集結空間
7. 分段分區起跑
8. 回程接駁車提前發車
其他防疫措施如下:
1.取消中港澳韓參賽資格，配合中央流行疫情指揮中心對於各國管制規定調整。
2.管制會場，入口實施體溫測量，額溫高於37.5℃者取消參賽資格。
3.接駁車上車前，實施體溫測量；額溫高於37.5℃者取消參賽資格。
4. 醫護站備口罩
5.現場增設洗手設施。
6.補給站及主會場備500瓶酒精噴霧瓶
7.食物改單包裝、水果用杯裝
8.會場、賽道消毒
9.萬里、金山、石門全區消毒
10. 所有工作人員配戴口罩
11.簡訊、活動手冊防疫衛教宣導

ET快訊
第24例北部女感染來源宣布「結案」！大女兒列極可能病例
快訊／轎車「未依號誌」左轉　淡水21歲女大生騎車衝撞亡
台北市跟進！高中以下畢業旅行、校慶、園遊會全延至5/4後舉行
快訊／激增速度驚人！南韓新增115例確診　境內累計1261人
妻遭大車「夾成鐵餅」…2娃輕傷關鍵曝光　夫悲痛回事故地招魂
伊朗衛生部副部長記者會狂咳！確診前「猛擦汗話都說不完」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃議長邱奕勝拜訪藍委　透露鄉親或黨有需要「不排除」選市長

北市府下週分流門禁管制！市民只走一門　需通過紅外線感測器

「口罩套」可延長口罩壽命？王欣儀籲政府應宣導正確的防疫資訊

最新電視新聞觀測統計出爐！108年9月、10月韓國瑜仍大幅領先

大甲媽遶境喊停態度模糊？　徐國勇「沒有不敢扮黑臉」：一兩百間宮廟都取消活動了

快訊／總統府發言人林鶴明轉任民進黨副秘　郭昆文入府強化基層溝通

「民眾黨海選監察委員人才」　柯文哲：3/10推薦給總統府

快訊／萬金石馬拉松315如期舉行　參加人數「砍半」6千人退賽

傅崐萁回黨卡關！徐榛蔚現身國民黨部救夫　「心大路就寬」回應金溥聰

蔡英文就職典禮地點遭爆　總統府行文北市就給了這個「但書」

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

桃議長邱奕勝拜訪藍委　透露鄉親或黨有需要「不排除」選市長

北市府下週分流門禁管制！市民只走一門　需通過紅外線感測器

「口罩套」可延長口罩壽命？王欣儀籲政府應宣導正確的防疫資訊

最新電視新聞觀測統計出爐！108年9月、10月韓國瑜仍大幅領先

大甲媽遶境喊停態度模糊？　徐國勇「沒有不敢扮黑臉」：一兩百間宮廟都取消活動了

快訊／總統府發言人林鶴明轉任民進黨副秘　郭昆文入府強化基層溝通

「民眾黨海選監察委員人才」　柯文哲：3/10推薦給總統府

快訊／萬金石馬拉松315如期舉行　參加人數「砍半」6千人退賽

傅崐萁回黨卡關！徐榛蔚現身國民黨部救夫　「心大路就寬」回應金溥聰

蔡英文就職典禮地點遭爆　總統府行文北市就給了這個「但書」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

顏清標宣布遶境如期舉行　內政部回應了

第31例確診「新北補習生」　侯友宜下令稽查防疫措施

陳柏惟：遶境不需停辦

賴清德：祈福、遶境可分兩階段進行

快訊／防疫優先！蔡英文宣布：暫停5月就職典禮籌辦工作

南韓口罩亂　蘇貞昌：學台實名制

侯友宜下令：各校暫緩畢業旅行　避免群聚感染

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

大甲媽遶境照常舉行　侯友宜：不適宜

即／黃偉哲改口：古都馬拉松延期到10月中旬

裁處中火案被環保署撤銷　台中市府深夜回擊

柯文哲再爆料：蔡英文520總統就職典禮地點在「北流」

疑怕韓國瑜開球沒觀眾　綠議員爆動員國中生！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面