快訊／萬金石馬拉松315如期舉行　參加人數「砍半」6千人退賽

▲ 2020萬金石馬拉松照常舉行。（圖／新北市體育處提供）

記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，新北市政府體育處於15日公告，2020年新北市萬金石馬拉松將如期於3月15日舉行，目前仍是朝照常舉行方向，但主辦單位已有應變防疫措施，賽場個出入口嚴格量體溫，已取消中、港、澳、韓選手參賽資格，目前參加人數「砍半」剩下6千人。

針對萬金石是否舉行，新北市政府體育處目前仍朝舉辦方向籌劃，原本報名人數約1萬2千人，根據統計，照常參賽者僅剩6千人，取消者包含被取消資格的中、港、澳、韓選手，以及自行退賽者，由於疫情為不可抗力因素，參加者可選擇退費或保留資格至下一屆。

據了解，萬金石馬拉松舉辦的當天將會增加批次出發，減少出發聚集人數，並嚴格管控選手出入場，做好分流及確實體溫量測，也會取消所有飲食攤位，除此之外，主辦單位將為取消動員延途加油團，若非報名選手也建議不要到場。

體育處表示，依中央流行疫情指揮中心規定，目前臺灣並未傳出新冠肺炎社區感染病例，因此大型戶外活動可照常舉行。當天除了賽事當天會場及賽道環境將不定時消毒。

同時，各管制出入口及上接駁車前實施體溫測量，超過37.5℃者將「取消參賽資格」，並取消中、港、澳、韓報名選手參賽資格及運動博覽會室內活動，補給站食物則改單包裝、熟食及水果用杯裝。此外，因疫情無法參賽的選手，可至萬金石馬拉松報名系統申請保留2021年參賽權，不需另行繳費。

萬金石防疫措施：

1. 取消室內運動博覽會，親自報到領取物資改市民廣場戶外領取。

2. 取消開幕典禮

3. 取消集合熱身

4. 取消現場領成績

5. 取消會場熱食

6. 擴增集結空間

7. 分段分區起跑

8. 回程接駁車提前發車

其他防疫措施如下:

1.取消中港澳韓參賽資格，配合中央流行疫情指揮中心對於各國管制規定調整。

2.管制會場，入口實施體溫測量，額溫高於37.5℃者取消參賽資格。

3.接駁車上車前，實施體溫測量；額溫高於37.5℃者取消參賽資格。

4. 醫護站備口罩

5.現場增設洗手設施。

6.補給站及主會場備500瓶酒精噴霧瓶

7.食物改單包裝、水果用杯裝

8.會場、賽道消毒

9.萬里、金山、石門全區消毒

10. 所有工作人員配戴口罩

11.簡訊、活動手冊防疫衛教宣導