非法外籍看護遭案27傳染　指揮中心擬公布2/16-2/24院外活動足跡

▲新冠肺炎案27家庭群聚關係圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北家庭群聚案第一名被確認的8旬老翁（案27）住院期間的印尼籍看護也確認染疫。中央流行指揮中心表示，個案為30多歲女性，屬於非法外籍看護，除2/11~2/16期間照護案27之外，其後還去另一醫院接看護工作，陳時中表示，由於該名個案有些活動史仍不清楚，正在清查院外活動足跡，有結果會對外公布。

衛生單位於案27確診後，即透過警政單位協尋該名女性外籍看護，並於2月24日晚間尋獲後送往醫院採檢通報並住院隔離，個案當時有輕微喉嚨不適，經檢驗於今日確診。

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，該名看護曾到另間醫院擔看護。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中表示，院外部分現在正在進行相關疫調，因為可能有不清楚的，正在清查相關足跡的資料，若出來會對外公布。中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，初步瞭解該名看護在結束案27的照顧工作之後，有到另外1間醫院當看護，相關醫院接觸者都已經進行匡列，至於院外活動仍在釐清當中，未來公布的方式不一定採細胞廣播，若有有確定範圍時間，可直接公布清單請民眾注意。

▲全台32名確診病例的關係圖。（圖／曾梓倩製）