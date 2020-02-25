防疫列為首要任務！中警強化交通科技執法

▲台中市政府警察局要求員警執行與民眾近距離接觸的勤務，如取締酒駕時，均應配戴口罩。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台中市政府警察局已將防疫工作列為首要任務，並要求員警在執行如取締酒駕等須與民眾近距離接觸的勤務時，均應配戴口罩；警察局同時強化規劃交通執法勤務及配備，運用科技執法方式，如多功能違規偵測設備等，以減少感染風險，保護民眾及第一線執法員警執勤安全。

以警察局取締酒後駕車勤務為例，台中市政府警察局已要求員警執勤時應一律配戴口罩，於攔停車輛後應與駕駛人保持一定距離，並善用酒精檢知器進行初篩檢測，所使用的酒精檢知器及酒測器於使用前、後都會予以消毒清潔，確保民眾及員警自身安全。

▲酒精檢知器及酒測器於使用前、後都會予以消毒清潔。

為避免員警當場攔檢稽查的感染風險，警察局採取強化「科技執法」執行交通違規取締，除目前已建置多項自動偵測執法設備如「公車停靠區違規停車偵測設備」、「區間測速設備」及「闖紅燈照相設備」，均已達到防制交通事故之預期效果外，為避免民眾誤以為警方於防疫期間會減少交通違規稽查，交通警察大隊也已規劃結合各分局警力於易肇事路段、時段，綿密執行日、夜間之超速機動測速照相勤務，以遏止交通違規行為。

另外，2020年也預計建置「烏日高鐵站接駁區違規停車、計程車違規攬客偵測設備」及「北區三民路與崇德路口多功能違規偵測設備（闖紅燈、紅燈越線、未依規定車道行駛、未依規定兩段式左轉）」，以有效防制交通事故發生。

台中市政府警察局局長楊源明強調「民眾安心、安全」，是警方執勤的目的，呼籲民眾務必遵守交通規則，以共同守護本市交通安全與秩序。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

名家畫作有贈「美雲小姐」落款賣不出 買家退貨遭拒怒提告

衛福部下達出國禁令！醫護反彈：形同遭「妖魔化」...盼給期限和補償

獨／台中居家檢疫女趴趴造！還跑去賣豆花 市府認定違規要開罰

