　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「夾成鐵餅」母亡2娃獲救！暖消急送書包玩具到醫院...遺憾沒能挽回媽媽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區台74線中彰快速道路25日上午發生一起死亡車禍，鄭姓遊覽車駕駛疑未注意車前狀況，不慎撞上前方停等準備下匝道的由李姓女駕駛開的白色轎車，而轎車前方又有一輛大貨車，強烈撞擊讓轎車當場夾成鐵餅，李女送醫搶救仍不治，車上的2名幼童經治療情況穩定。烏日消防分隊長黃千峯表示，李媽媽很盡責，2個孩子都有好好的安置在兒童安全座椅內，讓他們幸運活了下來，「但是很遺憾的，沒能挽回母親的性命」。

▲台中市烏日消防分隊長黃千峯表示，李媽媽很盡責，2個孩子都有好好的安置在兒童安全座椅內，讓他們幸運活了下來。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市烏日消防分隊長黃千峯表示，李媽媽很盡責，2個孩子都有好好的安置在兒童安全座椅內，讓他們幸運活了下來。（圖／記者白珈陽攝）

回憶起救災過程，黃千峯說，到達現場時，車禍撞擊已很嚴重，李女轎車被夾成鐵餅，而2歲女童隨著安全座椅被卡在車窗邊，有民眾見狀就先將女童抱出來，等到救護人員到場時再交給對方接手，並安撫女童情緒。安頓好女童後，全部救災人員投入救援，這時發現到車內還有一名4歲男童尚有意識且在哭救，與安全座椅一起卡在車子深處，但也發現女駕駛已經沒有反應，決定啟用破壞器材先將男童脫困。

▲李女轎車遭後方遊覽車及前方大貨車夾擊，當場被壓成鐵餅。（圖／民眾提供）

▲李女轎車遭後方遊覽車及前方大貨車夾擊，當場被壓成鐵餅。（圖／民眾提供）

黃千峯指出，因男童年紀幼小容易受驚，他們採取較保守的方式，他們先用棉布把男童與破壞器材隔離，再派員吸引男童注意力，不斷地向他說「弟弟不要怕，叔叔來救你了」穩定男童情緒，最後成功將他救出。男童獲救後，緊接著就是救母親，黃千峯嘆氣道，「但是很遺憾的，沒能挽回母親的性命」。

黃千峯強調，在這場車禍中，李媽媽很盡責，2個小孩子都有安置在兒童安全座椅上，並好好地繫上安全帶，才讓他們幸運在這場意外中存活，也因此，在救護過程中，救護人員不斷小聲跟李女說「小孩子都沒事，妳可以放心了」。另外，救災人員在車禍現場有看到小孩子的書包跟玩具，因擔心孩子受怕，有請同仁再開一台車將孩子的東西都送去醫院，希望孩子清醒後情緒能夠穩定下來，降低這場意外的傷害，也希望孩子能夠堅強、平安的長大。

▲救災人員將孩童的書包及玩具，另派一台車送至醫院穩定孩童情緒。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲救災人員將孩童的書包及玩具，另派一台車送至醫院穩定孩童情緒。（圖／記者白珈陽翻攝）

將傷者護送到醫院的隊員黃尉華，語氣微微顫抖地說，他自己是個新手爸爸，想到2個孩子還小就失去母親，尤其又看到孩童的奶奶跪在急診室外，向上天祈求媳婦可以平安度過這一劫，最終卻不盡人意，「真的是蠻難過的」。過不久，父親也趕到醫院，也許是因為男人必須強作鎮定，一開始見他還面無表情，但就在救護人員要離開醫院時，瞥到父親與家屬通電話卻已然崩潰，讓人看了十分不捨。

據悉，李女遺體已經移回位於霧峰的家中設奠，而今日早上李女丈夫已為妻子在事故地點進行招魂儀式。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

妻載2娃遭「夾成鐵餅」夫悲痛招魂　里長：相信她會保佑兩個寶貝平安長大

樂成宮「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」照常舉辦　取消繞境結束平安餐

好氣！公車司機離職不再開大甲線　「受害者」在火車站張貼狂賀啟示

 

ET快訊
快訊／鑽石公主號再增14人確診　共計705人感染新冠肺炎
「夾成鐵餅」母亡2娃獲救！　暖消送書包玩具：遺憾沒能挽回媽媽
新冠肺炎「無薪假」方案出爐　最高補貼50%！勞動部：已備妥4
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／被發現時已經泡在裡面…4歲男童想撈魚　掉進大魚池痛苦溺斃

大陸美女業務色誘…前航警採購劣質X光機　桃院重判17年6月

「夾成鐵餅」母亡2娃獲救！暖消急送書包玩具到醫院...遺憾沒能挽回媽媽

載車手詐領30萬元　彰化白牌男「我只是個計程車司機」獲判無罪

人妻臉書封面放老公麻吉拍的彩虹！地下情露餡…夫崩潰求償60萬

替血友病童抱不平　王炳忠批政治人物邊防疫邊操作仇中：不需要！

痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫　他搶快送牛肉...索命左轉彎奪魂

影／21歲女大生斷魂！淡水轎車搶快左轉害3騎士猛撞　網怒：拳頭硬了

快訊／花蓮台9線重大車禍！貨車後斗爛成廢鐵　殘骸碎屑噴飛20m↑…警消急救

車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

《託陰2：布拉姆回來了》精彩預告

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

快訊／被發現時已經泡在裡面…4歲男童想撈魚　掉進大魚池痛苦溺斃

大陸美女業務色誘…前航警採購劣質X光機　桃院重判17年6月

「夾成鐵餅」母亡2娃獲救！暖消急送書包玩具到醫院...遺憾沒能挽回媽媽

載車手詐領30萬元　彰化白牌男「我只是個計程車司機」獲判無罪

人妻臉書封面放老公麻吉拍的彩虹！地下情露餡…夫崩潰求償60萬

替血友病童抱不平　王炳忠批政治人物邊防疫邊操作仇中：不需要！

痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫　他搶快送牛肉...索命左轉彎奪魂

影／21歲女大生斷魂！淡水轎車搶快左轉害3騎士猛撞　網怒：拳頭硬了

快訊／花蓮台9線重大車禍！貨車後斗爛成廢鐵　殘骸碎屑噴飛20m↑…警消急救

車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

《極地守護犬》真有其狗「與小說細節幾乎相同」　導演老婆找到的

港版CSI在台取景！黃浩然想念臭豆腐…盼疫情穩定：再到台灣玩

京站小碧潭3／3試營運開門見客　30間美食品牌大公開

防疫大烏龍！確診數誤植「–107」　湖北荊門市長遭誡勉

每店最多提供百瓶以上！家樂福「台糖產75%防疫酒精」3/2再度開賣

游錫堃接見日台交流協會駐台代表　盼台日關係再創新局

陳語安秀Oris被男友吳克群話題包圍　「今天主角是我！」

快訊／鑽石公主號再增14人確診　總計共705人感染新冠肺炎

支持新冠肺炎疫情防控！習近平、李克強、栗戰書等7人捐款

防疫情在北海道擴大！札幌宣布　全市中小學28日起全部停課

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

2男星欠債被痛毆　猖狂黑幫遭警鎖定掃蕩

妻載2娃慘遭「夾成鐵餅」　夫悲痛招魂

痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

金六結新兵跳樓　痛哭：對不起奶奶

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

直播主賣口罩栽了！他狂嗆：我是發國難財達人

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

更多熱門

相關新聞

印度巴士失速墜河　25人死亡

印度巴士失速墜河　25人死亡

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生嚴重車禍意外，一輛載滿婚禮賓客的巴士，在經過梅伊河（Mej River）時，疑似因為車速過快，加上橋梁並無護欄，整輛巴士直接掉入河中，造成至少25人死亡。

妻載2娃慘遭「夾成鐵餅」　夫悲痛招魂

妻載2娃慘遭「夾成鐵餅」　夫悲痛招魂

南橫天池開通月餘　車流暴增28起車禍

南橫天池開通月餘　車流暴增28起車禍

萬里自撞分隔島翻覆衝對向車道

萬里自撞分隔島翻覆衝對向車道

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

關鍵字：

烏日消防分局台74線車禍

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面