「夾成鐵餅」母亡2娃獲救！暖消急送書包玩具到醫院...遺憾沒能挽回媽媽

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區台74線中彰快速道路25日上午發生一起死亡車禍，鄭姓遊覽車駕駛疑未注意車前狀況，不慎撞上前方停等準備下匝道的由李姓女駕駛開的白色轎車，而轎車前方又有一輛大貨車，強烈撞擊讓轎車當場夾成鐵餅，李女送醫搶救仍不治，車上的2名幼童經治療情況穩定。烏日消防分隊長黃千峯表示，李媽媽很盡責，2個孩子都有好好的安置在兒童安全座椅內，讓他們幸運活了下來，「但是很遺憾的，沒能挽回母親的性命」。

▲台中市烏日消防分隊長黃千峯表示，李媽媽很盡責，2個孩子都有好好的安置在兒童安全座椅內，讓他們幸運活了下來。（圖／記者白珈陽攝）

回憶起救災過程，黃千峯說，到達現場時，車禍撞擊已很嚴重，李女轎車被夾成鐵餅，而2歲女童隨著安全座椅被卡在車窗邊，有民眾見狀就先將女童抱出來，等到救護人員到場時再交給對方接手，並安撫女童情緒。安頓好女童後，全部救災人員投入救援，這時發現到車內還有一名4歲男童尚有意識且在哭救，與安全座椅一起卡在車子深處，但也發現女駕駛已經沒有反應，決定啟用破壞器材先將男童脫困。

▲李女轎車遭後方遊覽車及前方大貨車夾擊，當場被壓成鐵餅。（圖／民眾提供）

黃千峯指出，因男童年紀幼小容易受驚，他們採取較保守的方式，他們先用棉布把男童與破壞器材隔離，再派員吸引男童注意力，不斷地向他說「弟弟不要怕，叔叔來救你了」穩定男童情緒，最後成功將他救出。男童獲救後，緊接著就是救母親，黃千峯嘆氣道，「但是很遺憾的，沒能挽回母親的性命」。

黃千峯強調，在這場車禍中，李媽媽很盡責，2個小孩子都有安置在兒童安全座椅上，並好好地繫上安全帶，才讓他們幸運在這場意外中存活，也因此，在救護過程中，救護人員不斷小聲跟李女說「小孩子都沒事，妳可以放心了」。另外，救災人員在車禍現場有看到小孩子的書包跟玩具，因擔心孩子受怕，有請同仁再開一台車將孩子的東西都送去醫院，希望孩子清醒後情緒能夠穩定下來，降低這場意外的傷害，也希望孩子能夠堅強、平安的長大。

▲救災人員將孩童的書包及玩具，另派一台車送至醫院穩定孩童情緒。（圖／記者白珈陽翻攝）

將傷者護送到醫院的隊員黃尉華，語氣微微顫抖地說，他自己是個新手爸爸，想到2個孩子還小就失去母親，尤其又看到孩童的奶奶跪在急診室外，向上天祈求媳婦可以平安度過這一劫，最終卻不盡人意，「真的是蠻難過的」。過不久，父親也趕到醫院，也許是因為男人必須強作鎮定，一開始見他還面無表情，但就在救護人員要離開醫院時，瞥到父親與家屬通電話卻已然崩潰，讓人看了十分不捨。

據悉，李女遺體已經移回位於霧峰的家中設奠，而今日早上李女丈夫已為妻子在事故地點進行招魂儀式。

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