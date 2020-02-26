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第31例確診補習男童引恐慌　侯友宜闢謠：同班學生已居家隔離

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▲▼新北市長侯友宜視察校園防疫演練 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

第31例確診案例是一名11歲新北市男童，寒假曾赴補習班，外傳他開學日仍去上學，引起新北市家長恐慌。對此，侯友宜26日表示，這名11歲的孩子是一個無症狀的確診，該補習班的學生目前皆已居家隔離，教室也做了消毒，至於隔離人數，衛生局表示，希望外界「不要亂傳」，實際人數無法透露。

侯友宜表示，這名11歲的孩子是無症狀確診，也是因家族的群聚，所以市府在第一時間就已經展開疫情調查，那根據地區跟中央的疫情調查，她非常清楚這名孩子的活動情形，以及家族接觸史。

他說，這名男童第一時間就沒有去學校，市府也馬上通知補習班其他的學童，也都已經居家隔離，目前都沒有什麼狀況，一切還在掌握，所以不需要恐慌，因為這是一個家族群聚現象，那孩子是無症狀，面對這種情形，更應該提高警覺的是，對於無症狀的確診者，從前面幾例都有類似這種狀況，我們還是要如何把視同社區感染，超前部署做到位，用防堵的方式，以及減災的方式來做好應變跟準備。

對於這個案例，侯友宜說，中央公開這名孩子曾到補習班，前一段時間，他多次要求教育局在寒假期間到補習班，要建請人潮擁擠、密閉空間都建請戴起口罩，這名11歲的孩子無症狀確診，但是他在補習班都有戴起口罩，補習班也徹底消毒的，以及學生都已做居家隔離。

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