股神巴菲特誇讚蘋果是世上最好企業！遺憾沒早買Apple股票　自己也是iPhone11用戶

▲巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

有「股神」美名的巴菲特（Warren Buffett）接受CNBC採訪時指出「蘋果可能是我所知道的世界上最好的企業」，他還坦言自己應該早點欣賞注意到蘋果公司。在他看來，蘋果不只是股票投資，而是波克夏控股公司的第三大事業，僅次於旗下的保險和鐵路事業。

由巴菲特發揚光大的波克夏控股公司，目前是蘋果公司最大單一投資者，擁有5.7％股份。

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巴菲特過去曾說，波克夏控股公司持有很少數的蘋果股票，將來也可能很少，因為他可以看出未來5到10年的可口可樂公司業績展望，卻很難對蘋果下結論。

主持人問到此事，巴菲特也坦言對此覺得遺憾，他說蘋果公司是家不可思議的公司，他希望自己早點買蘋果股票，「我應該早些欣賞它。」，手機改變了世界。

他還在2018年表示，想完全擁有該公司。

原本一直使用平價翻蓋手機的巴菲特，最終也轉用iPhone，而且是在2018年，由庫克（Tim Cook）親自飛往內布拉斯加州的奧馬哈，也就是波克夏公司的總部所在地，親自為巴菲特安裝設定。

巴菲特曾經是售價20美元的三星SCH-U320粉絲，現在使用的是蘋果最新的iPhone11。他說自己主要使用iPhone打電話。

巴菲特過去也曾說過，自己使用iPad檢查股價並研究股票。