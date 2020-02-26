口罩售價暴增逾3倍　亞馬遜警告賣家：不能隨意哄抬售價...違者強制下架！

▲亞馬遜暢銷口罩。（圖／翻攝自亞馬遜）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，各國口罩供不應求情形也越來越嚴重，一些醫用口罩在國外的價格已經翻了三倍或四倍，根據《WIRED》報導，亞馬遜已經警告平台上的第三方賣家，不要在疫情爆發期間哄抬口罩的價格，售價過高的口罩會被撤除。

亞馬遜要賣家遵守公平定價政策，該規則主要是防止損害客戶信任的定價行為，賣家不得將產品或服務的價格設定為明顯高於最近提供的價格。

《WIRED》報導指出，一些醫用口罩的價格已經翻了三倍或四倍。目前該類別暢銷排名第一的產品，是由Kidirt公司出售的100片口罩，售價為14.99美元（約新台幣460元），運費為4.99美元（約新台幣150元），不過從亞馬遜價格追踪器Keepa數據可得知，目前的價格已經是幾週前的四倍。

此外，更昂貴有效的口罩，例如N95口罩，也被搶購。最受歡迎的口罩製造商之一3M和HoneyWell的產品價格翻了四倍，從15美元翻到60美元以上不等。《WIRED》指出，3M和HoneyWell都沒涉入其中訂價，但第三方賣家可以批發購買口罩並在亞馬遜轉售，並自行設定價格。

不過亞馬遜仍有權在價格上有所作為。該公司已經警告了一些賣家，不得使用不合理的價格販售口罩。

不只亞馬遜，其他像是雅虎、merukari等網購公司都宣布，禁止口罩高價轉賣，不過仍有些業者將口罩價格降低，但調高運費價格，以變相的方式高價出售口罩，利潤和過去一樣。究竟該如何制衡賣家出售合理價格的口罩，相信絕對是各國政府的一大考驗。