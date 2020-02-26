公私部門歷練與實務經驗豐富　蕭英成出任嘉義縣社會局長

▲嘉義縣長翁章梁出任新任社會局長蕭英成宣誓就職典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣日前舉行新任社會局長交接典禮，縣長翁章梁感謝代理局長張翠瑤這段時間的辛苦付出，讓社會局的業務能不間斷的順利推展外，並期勉新任局長蕭英成能以豐富的學養與歷練，帶領社會局同仁為公事努力。

▲嘉義縣新任社會局長蕭英成宣誓就職。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁24日上午主持嘉義縣社會局長佈達典禮，新任社會局長蕭英成從翁章梁手中接下佈達證書後，緊接著從代理局長張翠瑤手中接下印信，宣誓履新。副縣長吳容輝、秘書長羅木興、縣議員、縣府一級主管，及各NPO組織的好夥伴，皆到場祝賀局長蕭英成；此外，蕭英成父母親一同也前來見證佈達儀式。

▲嘉義縣長翁章梁與新任社會局長蕭英成及社會局同仁合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

新任局長蕭英成是朴子子弟，中國文化大學法律、社工雙學士，先後在文化環境基金會、交通大學擔任院長陳其南的專案研究助理，立委蘇煥智國會助理、臺南縣政府縣長秘書、新聞室專員、行政管理處長、社會處長；離開公部門後先後擔任鴻海集團公關室主任、永齡慈善基金會副執行長、幫你優(BoniOInc.)PaGamO教育平台公益長。在公私部門相關領域，皆有充分的歷練與實務經驗。

翁章梁說，蕭英成是法律、社工雙學位，加上以往的工作經驗也是相當豐富；如今更是回到家鄉來服務民眾，相信以他的學經歷必定能得心應手。嘉義縣有許多相關的社會福利機構、網絡，都尚在建立當中，期盼蕭局長上任後能大力推動嘉義縣社政業務發展；尤其在老人照顧覆蓋率，目前已提升到52%，未來希望能往65%為目標邁進。

蕭英成特別在典禮提出，感謝縣府同仁，尤其是張副局長及社會局同事、和李政毅前局長的指點，才能讓他快速進入狀況。身為嘉義出身的子弟，非常了解嘉義縣目前正處超高齡社會，往後將會加強嘉義縣的社會福利、社會安全網，並且落實對老弱婦孺及身障者等的照顧。

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