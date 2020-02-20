發公告要員工4月底前休完1/3特休　長榮航空：是目標，但不強迫

▲長榮航空發內部公告，鼓勵員工4月底前消化全年額度1/3特休。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情持續延燒，長榮航空今（20）日發出內部信給員工，內容指出，近期因以縮減航班等方式因應旅客量減少狀況，可預見疫情對營收的重大影響，為撙節公司營運成本及儲備人力能量，鼓勵同仁使用特休，4月底前按比例消化全年額度之1/3為目標。

對此，長榮航空解釋，今日發出的內部公告，主要是在部門業務及人力狀況許可下，鼓勵同仁使用特休，依年度天數比例希望同仁在4月底前休完1/3的特休為目標，但是不強迫；同時也公告放寬疫情期間請假之相關規範，方便員工請假，長榮強調，目前沒有無薪假或是減薪的計畫。

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▲長榮航空為撙節公司營運成本，鼓勵員工放特休，並放寬請假規範。（圖／記者沈繼昌攝）

根據放寬疫情期間請假之相關規範內容，包含放寬每次「最低申請單位為1小時」，即輪班人員申請不限1個班別、非輪班人員不限4小時或8小時；另也放寬「可於當日差假起始前」提出申請，即不限應至少於前1個工作日提出。

此外，在部門業務及人力狀況許可下，上半年共10天的國定假日，也請輪班單位以6月底前挪休完畢為原則。非處理緊急或重要業務者，暫停國外出差行程，也可研議以其他如視訊會議等方式取代。