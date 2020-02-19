早餐店煎蛋前會搖一搖　網疑問「比較好吃嗎」...意外揭2隱藏用途

▲很多人喜歡在早餐店點荷包蛋吃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

一日之計在於晨！吃早餐是一天活力的來源，其中早餐店更是上班族和學生用餐的好地方。最近有網友觀察到早餐店有趣的現象，老闆娘在煎蛋之前會把雞蛋拿在手上搖一搖，好奇這樣的小動作用途何在？有網友專業回答，這是「這是檢查蛋新不新鮮的方法」和「為了讓蛋黃不會黏在蛋殼上」。

有一名網友在PTT上PO文表示，在中午的時候去了一間常去的中式早餐店，一如既往的店了荷包蛋，看到老闆娘每次總是會把雞蛋拿在手上搖搖搖，才打蛋下去煎，「煎蛋前搖一搖會比較好吃嗎？」

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PO文一出後，隨即引發討論，釣出專業網友留言，「這是檢查蛋新不新鮮的方法」、「為了讓蛋黃不會黏在蛋殼上」；也有網友開玩笑的說，「怕裡面有小雞」、「看有沒有壞啊，再先賣給你」、「 搖一搖蛋就醒了」。

一般人平常在打雞蛋時，就是將雞蛋在容器邊緣敲幾下之後有個裂縫，蛋液隨之流出。事實上有專家表示，若事前先將雞蛋搖一搖，可以判斷蛋新不新鮮，若是新鮮的雞蛋頂部氣室較小，在搖晃時蛋汁不會明顯晃動；若是較不新鮮的蛋，搖晃感就會比較明顯；此外，透過搖晃也可以降低薄膜與蛋白間的摩擦力，讓打出來的蛋更漂亮。