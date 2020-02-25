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沒有感染...她卻狂嗑新冠肺炎藥物！24小時吞18片後「精神失常了」

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▲磷酸氯喹。（圖／翻攝自微博／華爾街見聞APP）

▲「硫酸羥氯喹」是磷酸氯喹的兄弟藥物。（圖／翻攝自微博／華爾街見聞APP）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情下人心惶惶，武漢一名女子沒有確診感染，卻自行購買治療藥物，24小時內服用了18片「硫酸羥氯喹」，結果出現精神異常、心率失常等症狀，被送入加護病房。在臨床試驗中，硫酸羥氯喹被初步證實對新冠肺炎有一定療效，這可能是該女子服用的原因。

據《澎湃新聞》報導，該位女患者沒有罹患新冠肺炎，家中也沒有確診或疑似新冠肺炎病例，然而她卻網購硫酸羥氯喹片，24小時內服藥18片（1.8克），出現精神異常、尖端扭轉型室性心動過速（一種致死性的惡性心律失常）的症狀，23日被送往醫院搶救。

對此，武漢市普仁醫院急診科主任黃海東說，該藥是被納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》磷酸氯喹的「兄弟藥物」，以前用於瘧疾、紅斑狼瘡等疾病的治療；在臨床試驗中，硫酸羥氯喹被初步證實對新冠肺炎有一定療效，這可能是該女子服用的原因。

黃海東提醒，無論是硫酸羥氯喹，還是磷酸氯喹，都是處方藥。服用時，應謹遵醫囑。目前，該患者已脫離生命危險，但仍需嚴密觀察。

▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情下，民眾容易恐慌。（示意圖／路透）

據國家衛健委2月19日官網發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》，磷酸氯喹作為治療新冠肺炎的藥物之一，和阿比朵爾共同被納入試用藥物。該方案提到，磷酸氯喹片的成人治療劑量為每次500mg，每日2次。

黃海東表示，新冠肺炎疫情之下，群眾容易恐慌，之前人們搶購雙黃連等藥物，就是這種心理作祟，大家在做好防護措施的同時，也要多關心家人的心理健康，及時溝通和干預，避免因過分焦慮而偏激服藥，甚至造成生命危險。

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