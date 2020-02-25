校長面對「空操場」升旗　向學生喊話：美麗校園等你們回來

▲衡水中學日前舉辦升旗儀式，校長對著空蕩蕩的操場致詞。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者郭卉寧／綜合報導

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，大陸河北衡水中學24日舉辦「隔空相聚，同心抗疫」的線上升旗儀式，校長郗會鎖帶領各年級主任到校進行升旗，其他師生則穿戴整齊地在家參與。升旗儀式中，郗會鎖指出，雖然現在只能以這種方式和師生見面，但「寒冷的陰霾終將會過去，溫暖的春天必將到來，我在校園等你們歸來」。

綜合陸媒報導，衡水中學日前為了因應疫情，舉辦線上升旗儀式，全校僅有校長郗會鎖及各年級主任到場參與，而其他師生則是各自待在家中，對著電視或電腦螢幕，穿戴整齊地參加升旗，這樣的做法也讓原本該擠滿學生的操場，頓時變得空蕩蕩。

▲▼校長郗會鎖在此次儀式中，擔任升旗手並致詞。（圖／翻攝自澎湃新聞）

郗會鎖致詞時表示，當天原本該是師生齊聚升國旗，但因為疫情的緣故，只能隔空相見，「道阻且長，行則必至。同學們，寒冷的陰霾終將會過去，溫暖的春天必將到來，你們將會回到這個曾經想離開，現在卻一直想回來的地方。」他也指出，校園裡的迎春花就快到綻放的季節，因此「我們會在美麗的校園，等你們歸來」。

▲▼學生在家中穿戴整齊參與升旗，實際到場的只有各年級主任。（圖／翻攝自澎湃新聞）

其中一名參與線上升旗的家長表示，開始直播的那一刻很令人激動，眼淚都快流下來，「在當前的情況下，學校能讓孩子們在家參加一次升旗儀式，不僅是帶動孩子，也帶動了家長。」對此，郗會鎖指出，災難本身就是一劑良藥，除了帶來悲傷和苦澀外，也能帶來重塑與光明。

不少網友看見影片後，紛紛留言表示，「校園是每個人最美的記憶」、「不知道因為啥，眼淚突然掉下來」、「致敬所有為改變命運而不屈不撓的人」、「好棒啊，即使是看著影片也會覺得激情澎湃」、「尊重老師、尊重學生，尊重是互相的，老師認真演講，學生在家認真聽，這也是一種學校教育的影響，值得稱讚」。