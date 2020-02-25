美女主播主持到一半突發燒！疑染病「節目停播」全員隔離　結果出爐...她自責

▲金玟我23日因發燒，中途離開主持比賽的會場。（圖／翻攝自IG）

圖文／TWANT

新冠肺炎疫情持續，尤其在南韓大爆發，確診案例不斷激增，其中又有若干病例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚，境內全處淪陷，成為嚴重程度第二的國家。不料一名電視台美女主播主持電競賽事到一半時突發燒，被立刻緊急送醫，目前檢疫結果出爐。

美女主播金玟我23日在英雄聯盟賽事期間，體溫突過高、身體不適；活動單位不敢大意，趕緊將她送往醫院治療。此外，原預計播出的晨間新聞《早上&》也宣布停播，所有電視台有相關接觸的人員，在報告出爐前先自我隔離。

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而金玟我接受肺炎檢疫後，結果在24日晚間出爐。金玟我在IG報平安表示，報告顯示是陰性，但仍會繼續觀察，並且更加小心；不過她也感到自責，當時提前離場就有預想到大眾的各種猜想，造成大家的恐慌真的很抱歉。

南韓確診人數不斷上升，截至今（25日）上午已超過800人確診，8人死亡；南韓總統文在寅已宣布，將警戒層級升到最高級別。我國中央流行疫情指揮中心也表示，因應疫情嚴峻，將南韓旅遊建議，提升至第三級警示，同時27日零時起自南韓入境者（包括外籍人士），須實施14天居家檢疫。

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