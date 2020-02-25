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7千學生進校園！高雄中山工商開學首日做足準備　去福利社也要分單雙數

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▲▼ 開學要防疫 。（圖／記者洪正達攝）

▲開學首日，學生自動自發全戴上口罩。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

因應開學首日，面對新冠肺炎(COVID-19)疫情，全國最大高職學校高雄中山工商從學生搭校車、進校門防疫工作要做到步步到位，由於開學首日到校學生就有7千400多人，加上教職員有470多位，校方從一月底就成立防疫小組，備妥口罩、額溫槍等物，並在玄關設置紅外線熱像儀，嚴格控管所有進出人員的體溫，盼做到滴水不漏，讓學生安心上學。

▲▼ 開學要防疫 。（圖／記者洪正達攝）

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▲校方準備紅外線熱像儀。（圖／記者洪正達攝）

中山工商開學首日到校學生就有7千400多人，加上教職員有470多位，面對開學校方如臨大敵，從一月底就成立防疫小組，先後還召開五次會議，備妥1萬6千多片口罩，上百支額溫槍、酒精、漂白水，甚至還有兩組紅外線熱像儀，就擺在中庭嚴格控管所有進出人員。而進教室前，學生必須檢查口罩、量體溫、消毒，並紀錄起來，雙重監測體溫。

▲▼ 開學要防疫 。（圖／記者洪正達攝）

▲校方準備紅外線熱像儀。（圖／記者洪正達攝）

另外，為避免學生群聚活動，學校以口罩實名制為概念，學生要前往福利社買東西時，以學號末碼分成單雙號，一、三、五節下課只有單號同學能前往購買，二、四、六則為雙數號，甚至希望派代表購買，避免結伴同行。

▲▼ 開學要防疫 。（圖／記者洪正達攝）

▲進教室前也要量體溫。（圖／記者洪正達攝）

中山高工副校長高新來表示，校園都已經全面消毒，室內包含校車上、教室都保持通風，不使用空調，持續叮嚀學生們要戴上口罩，落實健康管理，盡力做到滴水不漏。

▲▼ 開學要防疫 。（圖／記者洪正達攝）

中山高工副校長高新來。（圖／記者洪正達攝）

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