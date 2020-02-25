家中暗藏「471隻野生動物」！　江西警方：冰櫃屍體+活體畫面震驚

▲江西魏男家中藏了471隻野生動物。（圖／翻攝自《看看新聞》）

實習記者賴韻如／綜合報導

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，全球各地人心惶惶。但近日，大陸江西撫州廣昌縣森林公安局卻接到舉報，指出竟有人在疫情防控期間，仍大量收購野生動物，其數量多達471隻，規模相當驚人。

據《網易新聞》報導，警方於上周五（21日）晚間前往廣昌縣甘竹鎮洙溪村上堡組突擊一名魏姓村民家中，未料卻在家中冰櫃裡發現大量野生動物屍體，包括江西省內重點保護尖吻蝮、烏梢蛇、黃麂、黑水雞、華南兔等等，此外，警方更在房間隱蔽處發現活體蛇類及鳥類。數量共計471隻，其中黑水雞就佔了427隻。

▲非法收購野生動物多達471隻。（圖／翻攝自《看看新聞》）

魏姓村民事後坦承自己犯下「非法收購野生動物」之罪刑，並供稱該批動物有些是養殖、有些是農戶送的、有些則是從商販所收購的。他更坦言，「認為自己真的做錯了，本來就不該收購這些，以後不會再收購任何野生動物。」

對此，廣昌縣森林公安局新安派出所所長也指出，「查獲的野生動物屍體及活體畫面及規模相當驚人，完全出乎我們的意料，現在已對發現的所有野生動物進行查扣並予以分類登記，目前此案還正在進一步調查當中。」