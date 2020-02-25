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首批康復者不想出院　方艙醫院：醫患關係回來了！

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▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

▲武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

 實習記者劉雪兒／綜合報導

為了集中管理治療新冠肺炎（COVID-19）症狀較輕微的患者，武漢從2月初起陸續成立13座「方艙醫院」，雖然醫療設備一直飽受外界質疑，但近日終於迎來首批康復者出院，而且面對採訪時表示，「住到不想出院」、「在裡面過的很好」。

綜合陸媒報導，康復的患者受訪時表示，出院後還要在家隔離14天，再加上方艙醫院的伙食太好吃了，倒不如繼續留在艙內，既有完善的醫療設備之外，更重要的是，已經跟醫療人員和其他的患者們建立了情感，所以才不想離開。

此外，武漢客廳方艙醫院近日舉辦了朗誦合唱活動，主題為「同舟共濟，大愛永存」，參與人員包括醫護人員和患者，活動全程在網上直播之後，卻引來部分網友的狠批，「有時間讓醫生們換班休息。這種形式主義做給領導看？老百姓的血淚教訓夠多了！」「醫護人員也很累了，別折騰人家搞這些了。」

▲王辰是呼吸與危重症醫學專家、中國工程副院長和中國醫學科學院院長。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲王辰是呼吸與危重症醫學專家、中國工程副院長和中國醫學科學院院長。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

對此，王辰院士則表示，「在這裡，醫護人員組織人文活動，對舒緩病人緊張情緒，對病情也是非常有幫助的」。此外，醫護人員們還在方艙醫院內布置了象征著幸福吉祥的千紙鶴和「信心樹」，鼓勵患者建立必勝信念。隨後，醫護人員的用心再加上患者的樂觀逐漸打動了網友，紛紛表示，「這就是打不垮的武漢人」、「從他們身上，看見了一座城的希望，祝福他們，早日康復」。

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