新冠病毒長期在人間存在？ 鍾南山直言「要記住教訓」…最新分析出爐了

▲新冠肺炎重創大陸。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎日前出現許多「非常規」病例，包括無症狀感染者、二次感染者等等。對此，大陸國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山24日接受採訪，回應了這些公眾關切的問題。他認為，新冠肺炎不太可能像流感一樣長期存在，「可是要記住教訓，對冠狀病毒要長期研究。」

對於新型冠狀病毒的了解程度大概是到了哪個階段？鍾南山依然認為，很初步，非常初步，「當然可以這麼說，2003年的SARS冠狀病毒，到現在也沒有特效藥；治療病毒的、針對性的、靶向的藥，並不是說很多，但我們現在在探討。」

此前，大陸工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰表示，新冠肺炎有可能轉成慢性的，「像流感一樣長期在人間存在的病，這種可能性是完全存在的，對此我們要做好準備。」

▲鍾南山。（圖／翻攝新華社）

對此，鍾南山認為，可能性應該比較小，「我想這還需要時間的考慮，因為現在冠狀病毒，就是SARS在17年裡是有零星地出現的，但沒形成氣候，所以新冠肺炎將來會不會有一個常態、長期存在，關鍵就是控制它到最少；我不是完全認為會像流感，因為流感每年都有。」

他指出，對冠狀病毒感染，目前絕大多數科研人員並沒有進行長期的研究，「正因為這樣，所以現在才是這麼一個狀態，突然來了以後，醫務人員在使用有針對性的藥物，可以用『手足無措』來形容。」他指出，要記住教訓，對病毒要長期研究，「實際上現在有一些研究已經建立在SARS的基礎上，特別是在救治方面已經積累了不少經驗。」