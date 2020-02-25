湖北監獄集體感染「確診323例」　監獄長、書記已免職...20多人遭處分

▲湖北女子監獄目前已有279名罪犯確診。（示意圖／wikipedia）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，大陸司法部監獄管理局負責人何平證實，截至20日，共有湖北、山東、浙江三個省的5個監獄發生了罪犯感染疫情。其中，湖北監獄已有323名罪犯被確診，監獄書記、監獄長因此而被免職，另外還有20多人遭到處分。

綜合陸媒報導，截至23日，湖北監獄感染新冠肺炎的人數共有323人；其中武漢女子監獄279人、沙洋漢津監獄43人、省未成年管教所未1人；另外，現有疑似病例10人。

據悉，在目前的確診病例中，現有的5名重症病例已轉入地方定點醫院，其餘輕症患者則轉入監獄方艙醫院進行救治。湖北省人民政府日前表示，兩所監獄新冠疫情發生後，司法部、省司法廳、省監獄局已派工作組對監獄疫情防控工作進行督導，「目前，全省未發生監獄在押罪犯感染新冠肺炎死亡事件」。

受此影響，湖北省武漢女子監獄的監獄長日前因防控工作不力，已被免職。目前，湖北全省監獄也讓幹警進行「封閉執勤」，對監所實行封閉管理，並展開排查篩查，對20多名相關人員給予黨紀政紀處分；其中，武漢女子監獄黨委書記、監獄長也被免職，1人被立案調查。

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