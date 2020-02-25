病毒真面目即將揭曉！遺體解剖已完成11例…陸團隊透露「有重大發現」

▲新冠肺炎目前尚無特效藥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

離揭開新冠病毒真面目又進了一步！據《湖北日報》報導，從2月16日至24日，華中科技大學團隊完成了9例新冠肺炎遺體病理解剖，且已取得重要發現。該校法醫學院劉良教授表示，與臨床專家溝通分析後，會對這種新型病毒有更深入的認識。

華中科技大學病理團隊由法醫學院劉良教授以及附屬同濟醫院病理科王國平教授組成，已進行9例遺體解剖，前3例病理研究結果已完成。20多位團隊成員正加班加點，力求以最快速度完成病理研究。此外，團隊完成的9例遺體解剖中，捐贈者年齡最小的52歲，最大的80歲，多在60歲以上。

遺體解剖是揭開病毒真面目的最直接手段。王國平教授解釋，遺體解剖是病理學研究的重要方法之一，通過病理學變化和臨床變化對比研究，揭示發病機制，分析死亡原因，總結診療經驗，提高臨床救治效果和防控效果。

據悉，遺體解剖在控制流行病蔓延過程中的重要性，在2003年SARS爆發時就已經有所印證。當時大陸專家普遍認為，衣原體是病原體，直到第一軍醫大學病理學家丁彥青教授對SARS死者解剖後，才得到強有力的證據支援了廣東專家組提出的「非典型病毒，不是衣原體」感染的論斷，將抗擊SARS引入新的階段。

此外，大陸病理學專家卞修武院士和上海瑞金醫院團隊，也已完成2例新冠肺炎遺體解剖。