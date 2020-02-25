WHO公布最新6大研究　陸考察專家：新冠病毒尚未變異「蝙蝠恐是宿主」

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

世界衛生組織（WHO）大陸新冠肺炎聯合專家考察組24日在北京召開發布會，考察組長、國家衛健委組長梁萬年與WHO總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，新冠病毒株同源性達99.9%，代表尚未發生明顯的變異，人口學特徵顯示，患者平均年齡51歲，30至69歲患者佔77.8%，77.5%來自湖北，目前研究蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主。

梁萬年提出新冠病毒最新研究結果，藉由不同地點分離出的104株新冠病毒株進行全基因組測序，證實同源性達99.9%，提示病毒尚未發生明顯的變異。對於疫情的流行病學特徵，根據傳染病網絡直報訊息系統數據及湖北武漢、廣東深圳和廣州、四川成都等現場考察，顯示「六大結果」：

一、人口學特徵：患者平均年齡51歲，30~69歲患者佔77.8%，77.5%的病例來自湖北。

二、動物宿主：目前的研究表明，蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一。

▲武漢肺炎湖北封城一個多月。（圖／路透）



三、傳播途徑：目前認為，呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑，已從一些確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒，存在糞口傳播風險。新冠病毒可能通過氣溶膠傳播，但在中國並非主要的傳播方式。

四、家庭聚集性：從廣東和四川的現場考察來看，78%至85%的聚集病例發生在家庭。

五、密切接觸者管理：在廣東和四川，現場流行病學工作者幾乎對所有已發現的密切接觸者進行追踪和醫學觀察，大約1%至5%的密切接觸者經確診為陽性。

六、易感性：新冠病毒是一種新的病原體，因此，各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～