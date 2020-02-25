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印度恆河神秘「噬菌體」是人類救星？　「專吃細菌」連霍亂也能滅

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▲▼病毒（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲噬菌體不僅不會損害人體，更能有效殺滅細菌，以簡單有效的方式讓人體免於感染。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠病毒讓世界各國風聲鶴唳，不過並不是所有病毒都對人體有害。英國細菌學家漢金（Ernest Hankin）1890年代初在印度恆河邊，發現一種能有效殺滅霍亂菌的病毒「噬菌體」（bacteriophage），讓習慣將屍體投入恆河中的村民免於霍亂威脅。紐西蘭梅西大學教授亨德里克森（Heather Hendrickson）表示，如今細菌耐藥力越來越強，噬菌體療法或許能成為人類新救星。

據BBC報導，人類多年來普遍使用抗生素對抗細菌感染，但隨著時間過去，越來越多具有強耐藥力的超級細菌不斷出現，為防疫帶來巨大挑戰。據英國政府及醫學慈善維康基金會（Wellcome Trust）2014年聯合報告指出，耐藥菌每年殺死數十萬人，到2050年時將達到1千萬人之數。

紐西蘭梅西大學教授亨德里克森（Heather Hendrickson）表示，「1千萬人口和每年死於癌症的人數相當，許多普通的擦傷或小手術，都會讓病人因此受到耐藥細菌感染，人類正逐漸回到沒有抗生素時，無法抵禦細菌而短命的世界。」她認為應該加強研究新的抗菌方法，例如被發現於印度恆河畔的滅菌病毒「噬菌體」。

▲▼病毒。（示意圖／取自免費圖庫pPixabay）

英國細菌學家漢金（Ernest Hankin）1890年初前往印度恆河畔，研究霍亂疫情，觀察到當地人習慣將屍體投入河中，因此引發疫情，但意外的是，印度疫情比起歐洲各地更加和緩，且都很快結束，他因此相信水中有能殺滅病菌的神祕物質。直到20年後，法國微生物學家費里斯·代列爾（Félix d'Herelle）證實，該物質正是對人體無害，卻能有效殺滅霍亂菌的病毒「噬菌體」。

噬菌體由少量蛋白質分組成，專以特定細菌為宿主，能進入細菌內部將其DNA注入，而後複製出無數噬菌體副本，並注入溶菌酶，當細胞爆炸解體後，噬菌體副本被釋放而出，會重複上述攻擊細菌的過程，從而導致抗菌功效。

▲▼細菌、病毒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這種機制也演化為人體免疫系統一環，鼻腔內部正是有大量噬菌體分布才能滅空氣中的細菌，而且噬菌體相較細菌數量更多，還會攻擊特定目標，比起靶向性較差的抗生素，更能有效殺滅細菌。

亨德里克森表示，曾有名患者阿爾弗雷德·戈特勒（Alfred Gertler）因登山事故而粉碎性骨折，卻因治療過程受到耐藥菌感染，一度被醫生判定只能截肢，沒想到後來竟靠著10天噬菌體治療而奇蹟康復。她表示，噬菌體的多樣性及靶向性是抗菌療法的新選擇，目前常被使用於戰場救援，未來需要建立大量噬菌體療法數據庫，以因應越來越強的耐藥菌，不過因為噬菌體相當脆弱，極易變質，科學家正在研究如何安全培養、純化噬菌體，並確保其不會在治療中對病人產生副作用。

不過亨德里克森也說，雖然噬菌體效果卓群，但未知性質仍太多，還需進行更多研究才能投入實際治療。

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