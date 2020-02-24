罷韓連署破51萬　吳祥輝嗆：若成功就來領導罷免蔡英文運動

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜1月大選落敗後回歸市政，希望用執政表現獲取高雄民眾青睞，避免落得總統、市長「雙殺」的局面。只是目前罷韓第二階段連署已經超過51萬人，罷免投票非常有可能舉行。在民進黨總統初選時力挺賴清德，屢次用言語羞辱蔡英文的知名作家吳祥輝，近日在臉書爆粗口痛批高雄人「憑哪一點罷韓」，怒嗆高雄人水準差，甚至揚言如果韓被罷免成功，他就要出來領導罷免蔡英文運動。

由WeCare和台灣基進等團體共同發起的「光復高雄」罷韓連署，目前來到第二階段，昨（23日）舉辦聯合記者會，宣布連署人數已經超過51萬，台灣基進新聞部副主任張博洋表示，去年1221罷韓大遊行約50萬人參加，但被韓酸有48萬人躲在布條下，如今罷韓二階不到一個月就衝破50萬人，象徵「掀開韓國瑜的遮羞布」。

罷韓連署將持續受理，往第三階段投票邁進，力拚突破25%關鍵門檻。3月中會將連署書送交選委會，依選罷法規定，選委會要在40天內完成查核罷免案；在公告罷免二階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票，屆時若「同意罷免票數」多於「不同意罷免」，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票），韓國瑜可能就會落得總統、市長皆輸的「雙殺」局面。

以《拒絕聯考的小子》聞名的作家吳祥輝，去年在民進黨黨內總統初選時，大力支持前行政院長賴清德，輔選期間還多次用性別歧視的言語批評尋求連任的總統蔡英文，引發許多爭議。雖然他也曾表態討厭韓國瑜，但他自上週末以來卻在臉書大力抨擊罷韓團體。

吳祥輝先是用粗口怒批罷韓團體，他指出，韓選上了就要讓他做，「憑哪一點罷韓。他只不過貪而已。才上任就想選總統。」還放話稱自己粉絲很多，不滿意他的言論可以退讚。此文一出，不滿韓國瑜的網友留言表示，「 高雄人作主！不管爽不爽，都是高雄人的事！」吳祥輝竟回道「高雄人就是水準很差啊」，又引發另一波怒火，但也有高雄人順著他的話回應「對不起！我正在反省水準差這件事！所以我正在罷韓。」WeCare高雄發文表示，尊重所有人的評論，但吳稱高雄人水準差「真的太超過了。」

隨後吳還繼續發文說道，若他不喜歡的韓國瑜被罷免成功，他就要出來領導罷免蔡英文運動，還強調「這是我的承諾。」有網友呼籲他立刻開始準備，也有網友翻出他過去的言論打臉，指出吳祥輝在2018市長選舉時曾說，若柯文哲拿超過15萬票，他就一輩子閉嘴。狠酸他「你有遵守承諾過？我是不信啦？」

po文掀起軒然大波，然而吳祥輝對罷韓的怒火還是沒宣洩完畢，隔日他又發文形容罷韓人士是「高雄義和團、民主敗類、政治無賴」，還稱這是他的讚美。吳祥輝強調，定期改選是民主制度的要義之一，輸家要在下次扳回，沒有重大違失不能翻桌說不算，稱公民若越過這底線，將讓選舉形同兒戲。今（24日）更發文指控，罷韓是菊系想敗部復活的背水一戰，因為陳菊離開高雄後沒有資源，新潮流跟英系也在虎視眈眈，「菊系不弄個高雄市長就真的要走進歷史的垃圾堆。」直指罷韓是民進黨的內部鬥爭戲碼。吳祥輝還表示，建議國民黨發動全國各地連署，罷免民進黨的地方首長，嘲諷地說「做不到就乖乖當小孬孬喔。」

吳祥輝到處開地圖砲，一下羞辱高雄人，一下又嘲笑國民黨，讓網友也是各種砲轟，有網友說他的這些言論讓他更堅定罷韓的決心，「感謝助攻。」還有網友針對他想罷免蔡英文一事，拿吳當年選台北市立法委員只獲得847票來狠酸他「會不會到時候只有847人來連署？」

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