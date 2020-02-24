台東「芒果界LV」開花不結果　饒慶鈴實勘提天然災害現金救助

▲ 氣候異常夏雪＆蜜雪忙過開花不結果，饒慶鈴實勘提天然災害現金救助 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東頂級水果之一，有芒果界LV之稱的台東「夏雪」及「蜜雪」芒果連續遭受2次寒流災情，縣長饒慶鈴、台東市長張國洲、地區農會總幹事李建通及縣府農業處長許家豪等人，24日上午特別前往台東縣果樹產銷班第34班實地勘查，饒慶鈴表示，兩波強勁寒流，確實造成夏雪損傷、遲發性災害，他呼籲農委會將夏雪、蜜雪列入天然災害現金救助，也提醒農民盡快向公所辦理災害填報。



饒慶鈴除了實地到農園聽取農民蕭全軒的寒害災情說明，並向在場參與的農民們表示，去年已成功打出台東夏雪的芒果品牌，以精品、專屬包裝及商標，強化整體行銷及產地溯源說明，讓「台東品牌」不只紮根精品水果市場，也在港澳打出品牌及口碑。今年1月29日、2月17日的兩波強勁寒流，加上前幾天吹南風，造成正在開花期的夏雪、蜜雪受到嚴重損害，產生遲發性災害。



許家豪強調，除了第34班的災情，在賓朗及太麻里種植面積約55公頃，受損情形約5成；蜜雪芒果同樣受到寒害，全縣種植面積有60公頃，損失也有5成；許處長提醒農友，種植的農作有任何寒害發生，都要向所在地公所提報。

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