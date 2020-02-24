台南市托嬰中心涉虐童　2保母1離職1暫停照顧！檢方主動偵辦

▲有關台南市托嬰中心有保母疑似虐童，社會局家防中心指出，本案將究責開罰，並全力配合檢方偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關台南市托嬰中心有保母疑似虐童，社會局家防中心指出，目前掌握資訊，確有兩位保母疑有不當照顧幼兒情形，其中1名現場保母已於2月18日離職，另一位被要求暫停幼兒照顧工作，24日社會局已逐一通知家長，目前依家長意願進行轉托媒合中，本案台南地檢署已主動介入偵辦，社會局將全力配合偵辦。

台南地檢署於2月24日經媒體報導獲悉，有網友在網路分享多段有關台南市某托嬰中心人員對幼童推扯摔的影片，立即剪報分案，交由台南地檢署婦幼組專組檢察官呂舒雯負責偵辦，已向台南政府家庭暴力暨性侵害防治中心調閲相關資料後，將指揮台南市警察局偵辦，追查是否有不法行為。

社會局指出，針對該托嬰中心之照顧人員疑似不當對待兒少之行為，將召開調查會議，若經查屬實即依兒少權法第49、97條裁處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名。後續要求園方及保母配合進行調查，若查證屬實，即依兒童及少年福利與權益保障法開罰，最高可處新台幣60萬元罰款。

市長黃偉哲今嚴正表示，台南市絕不容許任何兒少權益受到傷害，黃偉哲說，家長將孩子託付給托嬰中心照顧，孩子的成長過程中不能因為老師或托育人員的粗暴動作而受到傷害，為了保護兒少權益，不會因為涉案者離職或暫停幼兒照顧工作就不究責，市府絕對要追究到底。

社會局呼籲家長審慎選擇托嬰中心，應選擇具有合格立案證書的業者，家長可先到社會局網站查詢收費標準、收托人數、評鑑成績等資訊；注意使用範圍是否與立案證書相符，並優先選擇設有監視器之業者，聘用之保母是否有合格證書；師生照顧比應為1:5等。另家長平日接送時，除關心自己孩子與托育人員的互動，也可多留意托育人員照顧其他孩子的情形，除固定接送時間，建議家長可抽空臨時拜訪中心，瞭解孩子被照顧狀況。

社會局提醒近來雖網路爆料平台普及，該方式並非正常的通報管道，若熱心鄉民肉搜可能將當事人個資置於風險中，造成兒少二次傷害。提醒民眾一旦發現疑似兒少虐待，可善用113通報、110報案，或上衛生褔利部關懷e起來https://ecare.mohw.gov.tw/等方式通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。

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