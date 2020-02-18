冠新肺炎關鍵期防疫零死角　黃偉哲視察幼兒園及托嬰中心

▲台南市長黃偉哲重視幼兒防疫網，親率教育局長鄭新輝、社會局長陳榮枝等人，前往示範托嬰中心及幼兒園檢視防疫措施推動情形及教小朋友勤洗手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



冠新肺炎（武漢肺炎）疫情進入最關鍵時期，台南市政府天天召開防疫會議，市長黃偉哲重視幼兒防疫網，18日親率教育局長鄭新輝、社會局長陳榮枝，以及市議員呂維胤、蔡筱薇、沈震東、李啟維等人，一同前往示範托嬰中心及幼兒園檢視防疫措施推動情形。

有公衛背景的市長黃偉哲認為，洗手是防疫網最重要的環節，因此擔任1日老師，親自示範教導幼兒洗手5步驟。黃偉哲市長表示，幼童的洗手防疫工作確實到位，並能具備衛教相關認知是很重要的；同時行政院已確定兒童口罩7天配送4個，防疫工具的整備，包括消毒水、酒精、口罩及其他環境清潔用品等都會齊備，若有不周全之處，市府教育局、社會局一定全力協助，務期開學時沒有任何防疫缺口，嚴謹守護幼童的健康。



教育局表示，作好個人衛教與健康自主管理宣導，以及將傳染風險阻絕在上課場域之外，是落實防疫工作的兩項重點；有關私立幼兒園的防疫物資需求，台南市已配合教育部於2月3日發放第一波防疫緊急備用兒童口罩879盒計4萬3950片，於2月11日起分批配發203瓶消毒用酒精，以利幼兒園作好防疫工作；第二階段市府也會在開學前，提供各公立幼兒園緊急備用的各項物資，教育局希望各公私立幼兒園業者能積極配合政府，一起做好防疫工作，提供幼兒安全無虞的學習環境，讓家長放心。



社會局也指出，日前啟動無預警地實地督導作業，由社會局工作人員逐一實地瞭解並輔導各機構，在訪客管理、量測體溫、手部消毒、環境清潔及健康管理等相關防疫措施的落實，並實地輔導托育人員及工作人員如何防疫準備。



黃偉哲市長特別查看了嬰幼兒玩具的消毒清潔狀況，確保幼兒健康安全，為了教導小朋友們洗手的重要性，親自示範正確洗手五步驟；為了讓孩子們牢記勤洗手的重要，現場還準備了「防疫隨堂考」，答對問題的小朋友們可以得到市長準備的小禮物。



黃偉哲感謝第一線工作人員辛苦堅守崗位落實防疫準備工作，提醒防疫工作需要大家共同配合，做得越徹底，越能阻絕病毒的傳染；黃偉哲強調防疫的標準流程不容輕忽，平時的洗手及消毒非常重要，在機構中的所有第一線照顧人員必須徹底落實自我防護，才能避免造成病毒擴散，以確保被照顧者的生命安全。



台南市教育局自2月10日起即針對台南市3百多家私立幼兒園逐一進行防疫工作查核，對未落實者會要求立即改善；由於台南市各幼兒園在腸病毒的預防宣導工作相當確實，因此截至2月17日對抽訪的53家幼兒園查察結果，絕大部分皆符合要求，極少數作法未周全者，例如：自主檢核表未填、有測量體溫但未製成紀錄表等，也都能立即改善。



社會局近期也嚴密督導轄管的84家托嬰中心要求加強防疫，托育人員確實依照工作指引，執行防疫措施，包含與民眾接觸的工作人員要佩戴口罩、對出入者要量體溫、噴酒精消毒等。

此外，由於各級學校開學在即，市長黃偉哲指示教育局針對開學後校園場地借用、班親會、開學典禮及校慶運動會辦理情形擬定配套措施；教育局也擬定防疫期間校園場地借用配套，並律定開學各項大型活動因應作法。



教育局表示，目前國內疫情雖尚未達社區傳播，但為了確保學校師生健康，將依黃偉哲市長的指示，在國內疫情警戒尚未解除前，為落實「阻絕傳染風險於校園之外」、「料敵從寬，禦敵從嚴」的理念下，學校室內場地原則上暫不開放民眾及私人團體辦理一次性借用；室外場地在未發生社區傳染前，仍依「台南市各級學校校園場地使用管理辦法」辦理借用，並隨時因應疫情發展調整作法。



教育局長鄭新輝表示，考量社區民眾有到校運動習慣及學生學習輔導活動需求，針對「有固定對象之場地使用者」，如：長期借用學校體育場館、禮堂、活動中心、游泳池且有固定對象的休閒運動者、長期借用學校教室且有固定學生的課後輔導活動者等，學校會要求借用單位落實對使用人員14天內旅遊史、健康聲明書、使用前量測體溫等各項防疫措施，並簽訂契約及切結書，才同意繼續借用，若違反規定將會立即取消借用資格，此一要求已經和校長、教師與家長團體達成共識，若造成不便，請市民多體諒。