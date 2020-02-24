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跨文化顛覆企業倫理教育　清大科管院結合外籍生玩出新高度

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跨文化顛覆企業倫理教育 清大科管院結合外籍生玩出新高度（圖／信義房屋提供）

圖、文／信義房屋提供

信義房屋為深耕企業倫理觀念與實務推廣，今年與清華大學攜手舉辦「第九屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽」廣邀全國大專院校同學參賽，今年競賽主題定調為「科技倫理｣，希望在科技越來越進步的同時，也能注意如資安等問題，透過競賽建立學生良好的企業倫理觀念與實務，落實倫理紮根工作。整體競賽過程相當激烈，最後由清華大學「我愛貓貓」組獲得中文個案分析組第一名、輔仁大學「The Europeans」獲得英文個案分析組第一名、清華大學「Group1」獲得微電影組第一名。

「第九屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽」鼓勵學生，應用課堂所學理論與個案分析方法，培養倫理決策的意識與敏感度，成功將管理學院與各大企業的企業倫理無縫接軌，在今年度特別增設「英文個案分析組｣，目的希望吸引外籍學生一同參賽，強化跨文化倫理交流與學習。本屆初賽吸引近170組共850人參賽，創歷屆新高，競賽也分為兩階段，每組取十隊進入決賽，讓學生完整發揮想像力。「英文個案分析組｣第一名是來自輔仁大學，隊長Léo Soler興奮的表示:「第一次在台灣參加競賽，感受到競賽過程相當激烈，透過本次競賽學習科技倫理，讓我們更加深了解跨文化的知識與學習交流。｣

微電影組第一名來自清華大學的「親AI的兒子｣，以AI科技與親情為主軸，同學吳承寰與顏嘉德說:「透過本次競賽，深深感受到『科技始於人性，卻同時讓我們忘卻人性。』希望透過此微電影，提醒大家不要遺忘人與人之間的情感羈絆，擁抱科技的同時也不要忽略了我們發展新科技的初衷｣。而同學們在拍攝後期時，團隊成員也都不約而同想與家人相聚！

國立清華大學IMBA主任謝英哲教授表示:「隨著科技的進步，我們發現這些新科技在社會中產生許多問題與灰色地帶，當大家都在談科技美好的同時，也必須反思科技發展對倫理與社會的影響，以及相對的因應之道。我們認為倫理教育對於未來的領導者以及管理者是不可或缺的，這也是我們國立清華大學科技管理學院努力的目標。｣

大會評審團進一步表示，在長達將近三個月的評審過程中，所有參賽者都展現其對於企業倫理之理念、與未來企業核心本業的結合、以及如何發揮其對於人群、社會以及環境的正面影響力。期望年年舉辦的「全國大專校院倫理個案分析競賽｣能讓學術與企業都將高標準的企業倫理深植於日常經營之中，更結合眾多志同道合夥伴團體，共同推展企業倫理於台灣紮根，建構真正美麗的台灣社會。

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