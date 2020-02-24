為0.04元上法院！超商老闆控店員手機充電涉竊盜　檢座說話了　

▲鄭姓超商老闆不滿店員上班為手機充電怒告竊盜，因損失金額太小處份不起訴。（圖／Pixday）



記者洪正達／高雄報導

高雄一間超商老闆因不滿店員上班時拿出手機充電，調閱監視後發現半年來已充電110次，於是憤而向店員提告竊盜，經檢方調查後，發現店員僅充電2次共30分鐘，認定超商老闆財產損失極小，處分不起訴，但老闆不服聲請再議，遭高雄高分檢駁回。

據了解，鄭姓超商老闆從2018年7月份起，雇用朱姓男子擔任林園區一間超商的店員，沒想到朱男卻在上班時間拿出手機在店內充電，一直到同年12月份被發現後，已充電110次，鄭於是向朱提告竊取電能，朱男在應訊時則供稱在工作時很少使用店內插座為手機充電，即便有，每次大約在10到15分鐘不等。

檢方指出，根據鄭所提供監視器的拍攝照片中，僅能證明朱姓店員在12月4日及7日僅有2次為手機充電的行為，因看不出時間長短無法認定，從朱所撰寫的自白書中，雖坦承從2018年7月到12月間每天都有為手機充電，但朱又在應訊時供稱自己很少使用，且每次使用在10到15分鐘不等，在沒有其他積極證據下，很難看出朱充電了110次。

檢方也說，根據台電電費的計價方式，即便充電1小時，也僅消耗0.005度電，若朱充電2次，每次以15分鐘計算的話共30分鐘，耗電0.0025度，計算電費後為0.04元，損失極小，依最高法院的判例來看，對朱不予追訴處罰，有認定他並未違反社會共同生活的法律秩序，做出不起份處分，但鄭姓老闆事後不服檢方認定，聲請再議後被高分檢駁回，不過鄭仍可以聲請直接交付法院審判，全案尚未定讞。





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