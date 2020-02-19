「白飯小偷」台灣也有！超商推限量4款韓國美食　江原道雪蟹蟹膏只有1.5萬份

▲全家引進4款韓國特色冷凍美食。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

因受新冠肺炎（COVID-19）影響，近來「宅經濟」當道，不少人傾向於在家料理或是外帶美食，以減少接觸人群機率。看準此商機，全家限量引進4款韓國特色冷凍美食，包括有著白飯小偷稱號的超夯「江原道雪蟹蟹膏」，還有魚板辣炒年糕、起司熱狗等，就是要讓宅在家看劇的民眾更有感。

近期掀起一波居家飲食風潮，全家引進4款超夯韓國熱銷商品，包括「江原道雪蟹蟹膏」，不僅吃得到蟹肉更因十分下飯，有著白飯小偷封號，全台限量只有1.5萬份，還可以加入麻油增添風味，「起司熱狗」完美將起司與魚漿結合，可以選擇微波或油炸，在家則可用氣炸鍋料理，另外還有韓國國民美食「傳統韓國蔬菜炒粉」及「韓國魚板辣炒年糕」，令人超心動。

▲全家再推2款植物肉商品。



另看準植物肉商機，全家繼去年推出「Beyond Meat未來漢堡排」後，再創新開發自有鮮食商品「植物肉起司堡」、「植物肉蕃茄義大利麵」，其中，植物肉起司堡搭配起司、番茄醬和粗粒黑胡椒，夾入使用玉米粉製成的漢堡體，打造多層次口感，而植物肉蕃茄義大利麵是以特製拿坡里醬加上蕃茄碎與青花菜，兼具營養均衡，少添加又少負擔。

▲OK mart微波袋裝系列有港式小點。



而OK mart也發現近來因受疫情影響，民眾消費方式、商品訴求產生改變，尤其鮮食、袋裝即時類商品有明顯成長，其中，又以現烤炸雞、蛋塔、袋裝微波鮮食以及飯麵等宵夜型商品最夯，整體業績提高超過3倍。因此此次推出的微波袋裝系列，特意打造「異國吮指」與「港式小點」雙系列一共9款商品，有韓式歐巴炸雞、紐奧良翅小腿、波士頓風味雞翅等5種選擇，港式點心部分則有芝麻球、珍珠丸子等4款。

另為服務更多消費者，OK也將哈燒熱點系列、袋裝即食點心等商品與美食外送平台結合，首次推出分享餐組合，另外還有袋裝新品、鮮食等，通通24小時提供外送服務，要讓民眾宵夜也能 飽餐一頓。