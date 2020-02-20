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奇奇蒂蒂野餐墊、小鹿斑比冰桶萌翻　小7粉紅櫻花迪士尼集點26日登場

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▲ 711櫻花季。（圖／記者陳涵茵攝）

▲超商櫻花季2月26日開跑。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

繼草莓季後，浪漫的櫻花季登場，小7推出全新集點活動，全店零食、咖啡、飲料到生活小物，都以櫻花妝點，並攜手三麗鷗、卡娜赫拉的小動物、迪士尼、OPEN小將等超人氣角色，推出期間限定櫻花商品，連咖啡都有「粉紅櫻花」限定款，2月26日起就能買到。

▲ 711櫻花季。（圖／記者陳涵茵攝）

▲全新迪士尼櫻花系列集點換購活動。

全新的集點活動為「迪士尼櫻花季系列」，以櫻花粉為主調，首度推出以迪士尼三大經典角色奇奇蒂蒂、小飛象與小鹿斑比療癒商品，包含野餐必備的大野餐墊、可保冷分隔餐盤的大冰桶以及收納超方便的多功能大提袋、保溫瓶等，將於2月26日下午3點起限量販售。

▲ 711櫻花季。（圖／記者陳涵茵攝）

▲戶外野餐系列與辦公室小物。

▲ 711櫻花季。（圖／記者陳涵茵攝）

▲2款野餐墊與野餐大冰桶都是萌萌迪士尼。

▲ 711櫻花季。（圖／記者陳涵茵攝）

▲全台限量販售的粉紅Open將娃娃。

不僅集點活動萌翻天，連咖啡也要「粉紅一下」，CITY CAFE將於2月24日起推出「櫻花風美苺拿鐵」，將草莓濃縮原汁倒進拿鐵中，並撒上草莓果乾，呈現櫻花花瓣視覺感，調製出少女心噴發的網美咖啡，全國限量30萬杯。

▲711櫻花拿鐵 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲櫻花風美苺拿鐵。

此外，今年櫻花季限量新品主打超過20款獨家櫻花零食、飲料及櫻花卡通肖像新品，樂天小熊、日本黑雷神巧克力、日本格力高百琪棒、樂事洋芋片都換上新包裝與推出季節限定口味，除了零食與飲品，小7也推出櫻花傘、面膜、面紙套、收納小物等商品，粉紅控一定要收集。

▲ 711櫻花季。（圖／記者陳涵茵攝）

▲飲品換上櫻花限定包裝。

除了小7星巴克也推出櫻花限定商品，即日起正式推出兩款新飲品「榛果風味瑪奇朵」與「春櫻蜜桃巧克力紅茶那堤」，還有讓人捨不得吃下肚的「櫻花雙層奶酪」與「櫻花起司大福」，在滿滿粉紅櫻花商品中感受浪漫春日到來。

＊7-ELEVEN迪士尼櫻花季系列
日期：2020年2月26日至3月22日止

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