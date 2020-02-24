義大利祭限娛令！威尼斯「面具節」取消　史卡拉劇院首度因疫情停擺

▲威尼斯市政府宣布取消俗稱「面具節」的年度最大盛事嘉年華。（圖／路透）

文／中央社記者黃雅詩羅馬24日專電

義大利武漢肺炎疫情截至24日凌晨確診個案達到152例。義國政府繼昨天封鎖11個疫情爆發城鎮後，今天在周邊地區祭出限娛令，暫停一切文化、娛樂、宗教、體育活動。米蘭、威尼斯等觀光重鎮首當其衝。

威尼斯市政府宣布取消俗稱「面具節」的年度最大盛事嘉年華，威尼斯最知名的景點聖馬可大教堂和鳳凰劇院將關閉。在3月1日之前，所有博物館也不對外開放，公眾和私人大型活動都暫停。

▲米蘭大教堂。（圖／達志影像／美聯社）

米蘭大教堂宣布暫不開放參觀，僅保留部分祈禱區給信徒使用。被譽為世界3大歌劇院之一的史卡拉（La Scala）歌劇院也暫停表演。

義大利「共和報」（La Repubblica）報導，史卡拉劇院成立以來的242年間，只曾停止演出過6次。其中兩次是象徵性暫停一晚節目，其他則多半是為了整修建築，只有二次世界大戰時因被砲彈炸毀，花兩年重建，這次是劇院首度因為流行疫病被迫停擺。

▲義大利政府22日深夜宣布將疫情嚴重的城鎮列為「紅色區域」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

義大利北部21日爆發首例武漢肺炎境內感染，短短3天內案例不斷翻倍，目前確診案例已攀升到全球第4。義大利政府22日深夜宣布將疫情嚴重的11個城鎮列為「紅色區域」，實施禁止出入的封城管制，23日進一步宣布，對於城鎮周邊次級警戒的區域，也升高管制娛樂活動。

義大利疫情爆發地點主要在米蘭為首府的倫巴底（Lombardia）大區，共有110個確診案例，其次是威尼斯所在的威尼托（Veneto）大區，有21個案例。義大利衛生部與這些地區行政首長23日共同簽署命令，強制減少當地公眾的娛樂、社交活動。

這項禁令也包含類似「宵禁」的措施，要求當地酒吧、迪斯可舞廳在晚上6點到隔天凌晨6點之間不得營業，盼藉此避免更多群聚性感染。

在「封城」的區域，義大利警方則已派員駐守對外聯通道路，若有違規進出將面臨罰款或刑責。火車經過這些城鎮的月台也不會停靠，只有專門運送食材或物資的車輛可以自由進出這些封鎖城鎮。（編輯：陳惠珍）